ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"שיא אבסורדי והחלטה פזיזה הצילו את אלונסו"

בספרד ביקרו את ריאל והמאמן על הצבת אמבפה ב-11: "ניסה להשוות את השיא של רונאלדו, אבל אפילו מול טלאברה הוא לא יכול לנוח". ומה אמר על כך המאמן?

הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ריאל מדריד נמנעה בקושי מאחד מאותם הפסדים שנחרטים באבן ובזיכרון הקולקטיבי. קיליאן אמבפה עשה עוד שני צעדים לעבר קביעת שיא חדש של שערים בשנה אחת בריאל מדריד, כששיחק באופן מפתיע, ואפילו פזיז, במשך 90 דקות מלאות ב-2:3 על טלאברה. מצבו של צ'אבי אלונסו לא השתפר, והוא נותר איפשהו בין מדאיג לקריטי. ניצחון מול סביליה יוביל אותו רק לסופר קאפ, הבמה שעליה ייחרץ פסק דינו הסופי.

“שיא אבסורדי והחלטה פזיזה, שהצילו את צ'אבי אלונסו”, נכתב ב’מארקה’, “אמבפה לא היה יכול לשחק אפילו דקה אחת מול מנצ'סטר סיטי בגלל בעיות פיזיות. שבעה ימים לאחר מכן, הוא כבר שיחק 90 דקות מול טלאברה. דבר לא מובן מההתחלה ועד הסוף. הסיבה לטירוף הזה נראתה כמו המטרה של הצרפתי להשוות את שיא השערים של כריסטיאנו רונאלדו בשנה קלנדרית, אם כי החלק הגרוע ביותר עבור ריאל מדריד היה שהוא גם יצא מכריע. כן, אפילו מול טלאברה הוא לא יכול היה לנוח”.

“אמבפה כבש פעמיים ויצר את השער הנוסף. כעת יש לו 58 שערים, לעומת 59 של כריסטיאנו. הוא צריך עוד משחק אחד ועוד שער אחד כדי להשוות אותו, שניים כדי לעבור אותו. הוא ינסה לעשות זאת מול סביליה בליגה הספרדית, שם מקומו. לא בטלאברה, בסיבוב הראשון של גביע המלך”, ביקרו בספרד.

קיליאן אמבפה מחייך אחרי הגול הקל (IMAGO)קיליאן אמבפה מחייך אחרי הגול הקל (IMAGO)

“אמבפה לא נראה כשחקן אובססיבי לשיאים כאלה, אבל ברור שמשהו הצית את העניין שלו בשבועות האחרונים, והשיא הזה של CR7, שלא ידענו עליו דבר לפני 15 יום, כנראה שעשע אותו. בגלל זה הוא נסע לטלאברה. וטוב שכך עבור ריאל מדריד, כי אחרת... עם זאת, מישהו צריך לומר לו שהשיא האמיתי הוא שש זכיות בליגת האלופות של מודריץ’. וכדי להשיג את זה, צריך להיות בכושר מושלם באפריל, ולא לשחק בטלאברה”, לגלגו ב’מארקה’.

צ'אבי אלונסו: "המטרה הייתה להעפיל ועשינו את זה. אני שמח".

צ'אבי אלונסו דיבר על הסבל של הבלאנקוס בסיום: "דברים כאלה קורים בגביע. זה קרה לנו, ראיתי שזה קורה גם לקבוצות אחרות, אפילו אחרי ה-1:3 ספגנו את העבירה ההיא, את ה-2:3, הם לחצו, חזרו למשחק. שלטנו היטב במחצית הראשונה, ואי הבקעת ה-0:3 בהזדמנויות שהיו לנו השאירה את המשחק פתוח".

צצ'אבי אלונסו לא מרוצה בסיום (IMAGO)

על אמבפה ו-90 הדקות שלו: "הוא היה מכריע עם השערים שלו, תמיד יש לו את הקלות הזאת לכבוש שערים. המשימה הושלמה, עכשיו ממשיכים הלאה. האם אני מרוצה? המטרה הייתה להעפיל, וכבר השגנו את זה. בגלל זה אני יוצא מרוצה ושמח. היה חסר לנו רצף וקוהרנטיות בביצועים במהלך המשחקים, היינו צריכים להיות בוגרים יותר ולא לחשוב שלא יכול לקרות כלום".

המאמן התייחס לסביליה ולחוסר היעילות מקדימה: “אנחנו צריכים את שלוש הנקודות ואת התחושה הטובה. ואז נעצור כדי להמשיך לשפר את כל מה שצריך לשפר. המספרים הם המספרים, אבל לרודריגו הייתה מעורבות חשובה ואנחנו צריכים שאנשים אחרים יגיעו ליעילות הזאת, היו לנו מצבים".

