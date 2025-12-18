אחרי הזכייה: השאלה שהכעיסה את לואיס אנריקה

פאריס סן ז’רמן נכנסה לספרי ההיסטוריה של הכדורגל העולמי. אחרי ברצלונה של פפ גווארדיולה ב-2009 ובאיירן מינכן של האנזי פליק ב-2020, גם אלופת צרפת השלימה סקסטופל היסטורי, לאחר שניצחה את פלמנגו בגמר הגביע הבין-יבשתי בקטאר. המשחק הסתיים ב-1:1 בתום הזמן החוקי, והוכרע בדו קרב פנדלים שבו ניצחו הצרפתים 1:2.

בכך השלימה הקבוצה של לואיס אנריקה זכייה בשישה תארים בשנת 2025 בלבד: אליפות צרפת, הגביע הצרפתי, גביע האלופות, הסופר קאפ האירופי, הסופר קאפ הצרפתי וגביע האלופות הבין יבשתי, עם כתם יחיד בדמות הפסד 3:0 לצ’לסי בגמר גביע העולם למועדונים בקיץ האחרון.

המשחק עצמו לא היה מהמשכנעים של פ.ס.ז’, במיוחד ביחס למחצית הראשונה של השנה שבה דרסה את אינטר 0:5 בגמר ליגת האלופות. חביצ’ה קבראצחליה העלה את הצרפתים ליתרון בדקה ה-38, אך פנדל של ז’ורז’יניו בדקה ה-62 החזיר את הברזילאים למשחק. בדו קרב הפנדלים היה זה מתוויי ספונוב שגנב את ההצגה, עם 4 עצירות מתוך 5 בעיטות, והעניק לקבוצתו את התואר ואת המקום בהיסטוריה.

מתוויי ספונוב (רויטרס)

לאחר המשחק התעורר מחדש הוויכוח סביב זהות השוער הראשון של הקבוצה, על רקע היכולת המרשימה של ספונוב והביקורת על לוקאס שבלייה. לואיס אנריקה סירב להיגרר לדיון והגיב בעוקצנות לשאלה בנושא: "זה הזמן לדבר על זה?" אמר המאמן הספרדי והוסיף: "זה זמן להיות מאוחדים, זה זמן ליהנות מזכייה בעוד תואר. זה זמן לברך את כל השחקנים, אלה ששיחקו ואלה שלא, ואת האוהדים שלנו. אנחנו רוצים לעשות היסטוריה, ואנחנו ממשיכים לעשות היסטוריה. צריך ליהנות מהרגעים האלה".

למרות דבריו, בצרפת כבר מתכוננים לשאלה הגדולה הבאה: מי יעמוד בין הקורות עם חזרת הליגה ב-4 בינואר, והאם הופעתו של ספונוב בגמר תשנה את ההיררכיה בפ.ס.ז’.