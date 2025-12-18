יום חמישי, 18.12.2025 שעה 07:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

ההתלבטות של יוסי אבוקסיס לקראת מכבי ת"א

בצל החיסורים בהגנה: מאמן נתניה שוקל להציב את עמית כהן כבלם מול הצהובים, גם בני פלדמן בתמונה. ג'טיי ובן שבת יפתחו בכל מקרה ומי יעזבו בינואר?

|
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

מאמן מכבי נתניה, יוסי אבוקסיס מתלבט בנוגע למרכז ההגנה שיפתח ביום ראשון במשחק הביתי מול מכבי ת"א. כזכור, יובל שדה המורחק, כארם ג'אבר המוצהב ודניס קוליקוב שנפצע לחודש ייעדרו, כשאתמול אבוקסיס החל לתרגל את חוליית ההגנה שתפתח.

איתי בן שבת, שהחליף את קוליקוב מול הפועל ב"ש, יפתח במרכז הגנה, כאשר מומו ג'טיי, שלא שיחק בחודשים האחרונים ומעמדו לקראת חודש ינואר בסכנה, יחזור ישירות להרכב ויהיה הבלם השני שיהיה ב-11.

ההתלבטות היא בנוגע לזהות הבלם השלישי: הבלם הצעיר בני פלדמן, תורגל לסירוגין, כאשר גם אופציית הצבתו של עמית כהן במרכז ההגנה נבדקת. אם האחרון יפתח, אז הריברטו טבארש יחזור ל-11, אחרי שבועיים.

בינתיים, בנתניה חושבים על חודש ינואר, כאשר כפי שהצהיר אבוקסיס במסיבת העיתונאים, הוא ידלל את חוליית הקישור: בנתניה ינסו להגיע עם סאהר תאג'י ולואי חילף להסדר עזיבה, כאשר ייעשה ניסיון להגיע לפשרה סופית עם ז'אניו ביקל, שכזכור מקבל את כספו למרות שאינו נמצא כלל בישראל. 

