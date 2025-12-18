ההתלבטות של יוסי אבוקסיס לקראת מכבי ת"א

מאמן מכבי נתניה, יוסי אבוקסיס מתלבט בנוגע למרכז ההגנה שיפתח ביום ראשון במשחק הביתי מול מכבי ת"א. כזכור, יובל שדה המורחק, כארם ג'אבר המוצהב ודניס קוליקוב שנפצע לחודש ייעדרו, כשאתמול אבוקסיס החל לתרגל את חוליית ההגנה שתפתח.

איתי בן שבת, שהחליף את קוליקוב מול הפועל ב"ש, יפתח במרכז הגנה, כאשר מומו ג'טיי, שלא שיחק בחודשים האחרונים ומעמדו לקראת חודש ינואר בסכנה, יחזור ישירות להרכב ויהיה הבלם השני שיהיה ב-11.

ההתלבטות היא בנוגע לזהות הבלם השלישי: הבלם הצעיר בני פלדמן, תורגל לסירוגין, כאשר גם אופציית הצבתו של עמית כהן במרכז ההגנה נבדקת. אם האחרון יפתח, אז הריברטו טבארש יחזור ל-11, אחרי שבועיים.

בינתיים, בנתניה חושבים על חודש ינואר, כאשר כפי שהצהיר אבוקסיס במסיבת העיתונאים, הוא ידלל את חוליית הקישור: בנתניה ינסו להגיע עם סאהר תאג'י ולואי חילף להסדר עזיבה, כאשר ייעשה ניסיון להגיע לפשרה סופית עם ז'אניו ביקל, שכזכור מקבל את כספו למרות שאינו נמצא כלל בישראל.