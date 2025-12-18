יום חמישי, 18.12.2025 שעה 07:34
 מזרח 
86%2497-264122דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2695-271623אטלנטה הוקס
55%2537-255722טורונטו ראפטורס
54%2791-282424קליבלנד קאבלירס
52%2486-252421מיאמי היט
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
45%2653-259022שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
81%2445-265621דנבר נאגטס
74%2108-231619יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
43%2635-254221יוטה ג'אז
43%2654-261423ממפיס גריזליס
39%2659-258023דאלאס מאבריקס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
18%2540-241022לוס אנג'לס קליפרס

שיקגו גברה על קליבלנד עם הצגה של ג'וש גידי

טריפל דאבל שישי העונה לשחקן הבולס, כולל 23 נקודות ב-111:127 הגדול, 32 נקודות של מיטשל לא הספיקו. מינסוטה ללא אדוארדס נכנעה 116:110 לממפיס

|
לונזו בול (רויטרס)
לונזו בול (רויטרס)

שיקגו (15:11) - קליבלנד (13:15) 111:127

הבולס רשמו ניצחון מרשים בבית אחרי תקופה קשה, בהובלת ג’וש גידי שסיפק טריפל דאבל שישי העונה עם 23 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, כולל שיא קריירה של חמש שלשות. קובי ווייט הוסיף 25 נקודות, ניקולה ווצ’ביץ’ תרם 20 נקודות ותשעה ריבאונדים, ושיקגו הציגה משחק התקפי יעיל עם 56.2% מהשדה ו-14 שלשות. אחרי שהובילו כבר ברבע השלישי, הבולס פתחו פער נוסף ברבע האחרון בדרך לניצחון משכנע במיוחד מול יריבה שמולה התקשו מאוד לאחרונה.

בצד השני, הקאבס קיבלו 32 נקודות מדונובן מיטשל, אך המשיכו בתקופה לא יציבה עם הפסד נוסף שמעמיק את הדאגה סביב היכולת שלהם לאחרונה. ג’יילון טייסון קלע 21 נקודות, דריוס גארלנד סיים עם 15 נקודות ושישה אסיסטים, אך קליבלנד לא הצליחה לעצור את הריצה המכריעה של שיקגו בדקות הסיום. אצל הבולס, אייו דוסונמו החמיץ משחק שלישי ברציפות בשל פציעה באגודל, והמאמן בילי דונובן הודה כי מנוחה מלאה היא הפתרון, אך ייתכן שלא תתאפשר בזמן הקרוב.

מינסוטה (10:17) - ממפיס (14:13) 116:110

הגריזליס המשיכו בכושר החזק שלהם עם ניצחון חוץ חשוב, בהובלת ג’ארן ג’קסון ג’וניור שסיפק 28 נקודות ו-12 ריבאונדים והנהיג התקפה מאוזנת במיוחד. ג’וק לנדייל רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, כולל ערב קליעה מצוין מחוץ לקשת, כשג’יילן וולס, סדריק קאוורד וקנטביוס קולדוול פופ תרמו תרומה התקפית רחבה. ממפיס הצליחה להפוך פיגור ברבע השלישי עם ריצה מרשימה, ולא שמטה את היתרון בדקות ההכרעה.

אצל הזאבים, ג’וליוס רנדל הוביל עם 21 נקודות, דונטה דיווינצ’נזו הוסיף 19 נקודות ו-11 ריבאונדים ורודי גובר סיים עם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-16 ריבאונדים, אך זה לא הספיק מול העומק והיעילות של ממפיס. שתי הקבוצות שיחקו ללא הכוכבים המובילים שלהן, כשאנתוני אדוארדס וג’ה מוראנט נעדרו בשל פציעות, ובסיום היו אלה השלשות והקור רוח של הגריזליס בדקות האחרונות שעשו את ההבדל.

