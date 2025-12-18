שיקגו גברה על קליבלנד עם הצגה של ג'וש גידי

שיקגו (15:11) - קליבלנד (13:15) 111:127

הבולס רשמו ניצחון מרשים בבית אחרי תקופה קשה, בהובלת ג’וש גידי שסיפק טריפל דאבל שישי העונה עם 23 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, כולל שיא קריירה של חמש שלשות. קובי ווייט הוסיף 25 נקודות, ניקולה ווצ’ביץ’ תרם 20 נקודות ותשעה ריבאונדים, ושיקגו הציגה משחק התקפי יעיל עם 56.2% מהשדה ו-14 שלשות. אחרי שהובילו כבר ברבע השלישי, הבולס פתחו פער נוסף ברבע האחרון בדרך לניצחון משכנע במיוחד מול יריבה שמולה התקשו מאוד לאחרונה.

בצד השני, הקאבס קיבלו 32 נקודות מדונובן מיטשל, אך המשיכו בתקופה לא יציבה עם הפסד נוסף שמעמיק את הדאגה סביב היכולת שלהם לאחרונה. ג’יילון טייסון קלע 21 נקודות, דריוס גארלנד סיים עם 15 נקודות ושישה אסיסטים, אך קליבלנד לא הצליחה לעצור את הריצה המכריעה של שיקגו בדקות הסיום. אצל הבולס, אייו דוסונמו החמיץ משחק שלישי ברציפות בשל פציעה באגודל, והמאמן בילי דונובן הודה כי מנוחה מלאה היא הפתרון, אך ייתכן שלא תתאפשר בזמן הקרוב.

מינסוטה (10:17) - ממפיס (14:13) 116:110

הגריזליס המשיכו בכושר החזק שלהם עם ניצחון חוץ חשוב, בהובלת ג’ארן ג’קסון ג’וניור שסיפק 28 נקודות ו-12 ריבאונדים והנהיג התקפה מאוזנת במיוחד. ג’וק לנדייל רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, כולל ערב קליעה מצוין מחוץ לקשת, כשג’יילן וולס, סדריק קאוורד וקנטביוס קולדוול פופ תרמו תרומה התקפית רחבה. ממפיס הצליחה להפוך פיגור ברבע השלישי עם ריצה מרשימה, ולא שמטה את היתרון בדקות ההכרעה.

אצל הזאבים, ג’וליוס רנדל הוביל עם 21 נקודות, דונטה דיווינצ’נזו הוסיף 19 נקודות ו-11 ריבאונדים ורודי גובר סיים עם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-16 ריבאונדים, אך זה לא הספיק מול העומק והיעילות של ממפיס. שתי הקבוצות שיחקו ללא הכוכבים המובילים שלהן, כשאנתוני אדוארדס וג’ה מוראנט נעדרו בשל פציעות, ובסיום היו אלה השלשות והקור רוח של הגריזליס בדקות האחרונות שעשו את ההבדל.