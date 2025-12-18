"אמבפה הציל עוד ערב רע, אין לריאל יום שקט"

בדם, יזע ודמעות, ריאל מדריד הצליחה להעפיל לשלב הבא בגביע המלך אחרי שגברה 2:3 על טלאברה, ניצחון שהבטיח את המקום של הבלאנקוס בין 16 האחרונות במפעל.

למרות שניצחה, התקשורת הספרדית לא השתכנעה מההופעה של הלבנים, כשב’אס’ כתבו: “קיליאן אמבפה הציל עוד ערב רע. מדריד חמקה בקושי מאחד ההפסדים שהיו יכולים להיות חקוקים במוחות הקולקטיביים”. ב’מארקה’ הצטרפו: “אין לריאל יום של שקט. הכדורגל עצמו לא משתפר, וצ’אבי אלונסו עדיין נמצא במבחן, היא ניצחה בשיניים”.

החלוץ הצרפתי התקרב עד כדי שער אחד בלבד משיאו של כריסטיאנו רונאלדו, שכבש 59 שערים בשנה קלנדרית, בעוד שאחרי הצמד אמש (רביעי), אמבפה עומד על 58, כשגול אחד מפריד בינו לבין השוואת השיא, ושניים כדי לעקוף את האגדה הפורטוגלית.