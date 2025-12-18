יום חמישי, 18.12.2025 שעה 10:56
יורוליג
יורוליג 25-26
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

איטודיס לקראת פאו: יש לה הכל, מרגש לבוא לכאן

מאמן הפועל ת"א מוכן לביקור באואקה ב-21:15: "זה היה הבית שלי במשך 13 שנה. פוגשים קבוצה שנבנתה ללכת עד הסוף". אניס: "מבחן גדול, רוצים להשתפר"

|
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

בהפועל תל אביב העונה אין יותר מידי זמן לחגוג ניצחונות או להתבאס מהפסדים, כשמיד יש עוד משחק. אחרי שהאדומים חגגו במשחק הראשון שלהם אי פעם ביורוליג בישראל עם הניצחון על הכוכב האדום בלגרד בארנה, כבר כעבור יומיים, היום (חמישי, 21:15) הם יתארחו אצל פנאתינייקוס באואקה, אחד האולמות הכי קשים ביבשת ללא ספק.

אימון אחד בלבד היה לקבוצה לעשות לקראת היוונים, כאשר באתונה מצפה להם אולם מלא ועוין במיוחד, מהחמים באירופה. בכל מקרה, מחזיקת היורוקאפ תנסה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון ביורוליג, ובעיקר לשלוח הצהרת כוונות גדולה מאוד לאחר שהיא לא ניצחה את רוב האימפריות שפגשה, כמו ריאל מדריד, פנרבחצ’ה ואולימפיאקוס.

השבוע העמוס של הפועל תל אביב החל בראשון נגד באר שבע/דימונה, נמשך בשלישי נגד הכוכב, ימשיך היום נגד פאו וייגמר עם משחק רביעי בשישה ימים אצל הרצליה בשבת. הקבוצה נחתה אתמול בשעות הצהריים באתונה, ערכה את האימון שלה, ביצעה אימון קליעות בבוקר ואת הקרנת הווידאו לשחקנים, והכל מוכן לעלות על הפרקט.

איטודיס אחרי הכוכב: "זה רגע היסטורי למועדון שלנו"

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו כאן באתונה ונשחק נגד פאו, אחת הקבוצות הכי טובות ביורוליג בעשור האחרון. זה אתגר גדול ואנחנו מברכים עליו, שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון, לפאו יש הכל והיא נבנתה כדי ללכת עד הסוף ותהיה אווירה נהדרת באואקה, לא יהיה קל. תמיד מרגש בשבילי להגיע לכאן, זה היה הבית שלי במשך 13 שנה ולכן זה תמיד מיוחד”.

טיילר אניס הוסיף: “אנחנו מתרגשים מאוד, ואנחנו מגיעים למשחק אחרי ניצחון גדול שלנו. אנחנו רוצים להמשיך להשתפר ואנחנו נגיע למשחק באולם לא קל עם אווירה מצוינת וקבוצה טובה מאוד, ולכן זה מבחן גדול עבורנו כדי שנוכל להמשיך להשתפר, להיבנות כקבוצה ולנסות לנצח”.

