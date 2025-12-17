יום חמישי, 18.12.2025 שעה 00:56
כדורגל עולמי  >> גביע הליגה האנגלי

שער קסום לשרקי, סיטי בחצי גמר גביע הליגה

קבוצתו של פפ גווארדיולה גברה 0:2 על ברנטפורד במסגרת רבע הגמר, הכוכב הצרפתי סיפק גדול אדיר, סאביניו הכפיל. גם ניוקאסל עלתה אחרי 1:2 על פולהאם

|
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם ריאן שרקי (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם ריאן שרקי (IMAGO)

אחרי שצ’לסי ביצעה את עבודתה נגד קארדיף, הערב (רביעי), מנצ’סטר סיטי הצטרפה אל הבלוז בין ארבע האחרונות בגביע הליגה האנגלי, אחרי שהצליחה לגבור 0:2 על ברנטפורד. במשחק נוסף, ניוקאסל השיגה 1:2 דרמטי על פולהאם ועלתה גם כן.

מנצ’סטר סיטי - ברנטפורד 0:2

הסיטיזנס נמצאים בכושר אדיר ורשמו את הניצחון השישי שלהם ברצף בכל המסגרות. ללא ארלינג הולאנד שקיבל מנוחה, יחד עם רובן דיאס וג’יאנלואיג’י דונארומה, מי שלקח על עצמו יותר הוא ריאן שרקי, שניצל הרחקה לא טובה מכדור קרן כדי לשחרר בעיטה עוצמתית מרחוק. סאביניו הכפיל במחצית השנייה אחרי בישול של טיג’אני ריינדרס, ושלח את קבוצתו אל ארבע האחרונות במפעל.

ניוקאסל - פולהאם 1:2

המגפייז הזיעו בדרך לשלב הבא. הפתיחה הייתה חיובית עבור אדי האו ושחקניו, שהצליחו לחוות שער בכורה של יואן וויסה במדי הקבוצה אחרי שהפך לאחת הרכישות היקרות ביותר בחלון הקיץ האחרון. החלוץ חגג בדקה ה-10, אך סשה לוקיץ’ דאג להשוות שש דקות מאוחר יותר. מחזיקת גביע הליגה המשיכה לדחוף ושלחה את התותחים הכבדים למגרש, אבל מי שהכריע את התוצאה בתוספת הזמן היה לואיס מיילי הצעיר, שנגח לרשת והעלה את המארחת לשלב הבא.

