הכי חמה ביורוליג: ולנסיה מחכה למכבי תל אביב

ולנסיה היא הקבוצה הכי חמה ביורוליג כרגע, וללא כל צל של ספק גם קבוצת ההתקפה הכי טובה של הליגה הבכירה באירופה, וכל זאת כשכל התחזיות המוקדמות היו נגדה. אז איך מסבירים את כל העניין עד כה? קבוצתו של פדרו מרטינז היא כזו שמשחק בצלמו של המאמן על טהרת השלשות, הרי לא בכדי היא מובילה את התחרות בכמות הזריקות מחוץ לקשת שהיא זורקת בממוצע לערב.

הגליץ' שיש במטריקס הזה של מרטינז וגורם לכתומים להיות כל כך טובים הוא המשחק הפיזי, בדגש על שחקנים שיענישו מבפנים ויכאיבו להם. הספרדים משחקים מאוד אלגנטי, מאוד יפה, עם המון שטף, כזה שהיה שווה ניצחונות על הכוכב האדום בלגרד, באיירן מינכן, פנאתינייקוס, ובמחזור הקודם גם על אולימפיאקוס. לוולנסיה הרצף הפעיל הארוך ביותר ביורוליג של ניצחונות בית, כשלזכותה שלושה כאלה.

הסגל שלה עמוק ומוכשר, יש לו סייז, ואם תסתכלו על הסטטיסטיקות היבשות הרי שתשימו לב שמבחינת מדד היעילות, אין לקבוצתו של מרטינז מישהו שחורג מגדר הנורמה. לכתומים אין שחקן מיוחד שאפשר להגדירו ככוכב הבלתי מעורער, כולם יכולים לקלוע וכולם יעילים.

קמרון טיילור (IMAGO)

הסיפור הנחמד של הקבוצה נוגע לאקס מכבי ת”א קמרון טיילור, שנחשב לאחד משחקני ההגנה הטובים ולכזה שמביא עמו דבק לקבוצה הספרדית. גם הפריחה המחודשת של דאריוס תומפסון, שהיה לגארד פיק אנד רול אימתני בבסקוניה, עוזרת לספרדים, שמקדמים את סרחיו דה לה ריאה הצעיר שכיכב ביורובאסקט האחרון במדי ספרד.

צריך לזכור שמדובר בקבוצה שהייתה אמורה להיות בגמר היורוקאפ בעונה שעברה, אך נכנעה הפועל תל אביב בדרך. בכל זאת, ולנסיה חזרה ליורוליג דרך הדלת הראשית והיכולת עד כה בהחלט מצדיקה את הכרטיס לליגה הטובה ביותר של היבשת הישנה. הכתומים, כאמור, חולקים את המקום הראשון מבחינה כמות הנקודות יחד עם פריס, כששתי התל אביביות חולקות את המקום השני.

ולנסיה לא רק מובילה את הליגה בכמות הזריקות לשלוש אלא גם בקליעות מהטווח הזה, כלומר, זורקת הרבה וקולעת הרבה. החבורה של פדרו מרטינז היא גם קבוצת הריבאונד השנייה בטיבה במפעל, כשהצהובים מדורגים במקום החמישי.

פדרו מרטינז (IMAGO)

הריבאונד, שהיה הלחם והחמאה של מכבי תל אביב, שם אותה העונה במקום השלישי במפעל בריבאונד התקפה, אחד מתחת לקבוצתו של מרטינז, שמדורגת ראשונה גם בכמות האסיסטים, מדד בו הצהובים מדורגים במקום השני. הכתומים חוטפים יותר כדורים ממכבי, אך הם גם מאבדים יותר. מה שכן, הם מגיעים לקו העונשין פחות מהחבורה של קטש כשהם זורקים בממוצע ארבע פעמים פחות.

מול דובאי, מכבי תל אביב לא שיתפה את זאק הנקינס ולא את ג'ון דיברתולומאו, ועל הדרך היא גם מצאה את עצמה בסיטואציה לא נעימה בכלל, לאחר שהובילה כבר ב-17 הפרש ואיבדה את היתרון. הערב (חמישי, 21:05) היא כבר תצטרך להיות מלוטשת יותר, מדויקת יותר ולקבל תרומה מכולם, כשהמטרה שלה חייבת להיות למצוא את הדרך "להכאיב" לוולנסיה במקומות בהן היא פגיעה, ועל הדרך לעשות את מה שהיא לא עשתה עד כה – לסיים שבוע משחקים כפול עם שני ניצחונות.

העונה ולנסיה קלעה פחות מ-80 נקודות בדיוק פעמיים, כשבמשחק אחד היא ניצחה ובשני הפסידה. המאזן שלה בארבעת השבועות הכפולים הקודמים עומד על שישה ניצחונות ושני הפסדים. שמונה משחקי בית שיחקה עד כה והפסידה רק אחד – להפועל תל אביב. מנגד, במשחקי החוץ היא מאוזנת לחלוטין, כלומר, ארבעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, כשהניצחון הרביעי היה כאמור ביום שלישי האחרון, על אולימפיאקוס של יורגוס ברצוקאס.