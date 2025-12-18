יום חמישי, 18.12.2025 שעה 18:30
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

הכי חמה ביורוליג: ולנסיה מחכה למכבי תל אביב

היא קבוצת ההתקפה הטובה במפעל, עם משחק יפה ואלגנטי שלקח אותה עד למקום השני. האם הצהובים יצליחו לעצור את החבורה הלוהטת של פדרו מרטינז ב-21:05?

דאריוס תומפסון לוהט (IMAGO)
דאריוס תומפסון לוהט (IMAGO)

ולנסיה היא הקבוצה הכי חמה ביורוליג כרגע, וללא כל צל של ספק גם קבוצת ההתקפה הכי טובה של הליגה הבכירה באירופה, וכל זאת כשכל התחזיות המוקדמות היו נגדה. אז איך מסבירים את כל העניין עד כה? קבוצתו של פדרו מרטינז היא כזו שמשחק בצלמו של המאמן על טהרת השלשות, הרי לא בכדי היא מובילה את התחרות בכמות הזריקות מחוץ לקשת שהיא זורקת בממוצע לערב. 

הגליץ' שיש במטריקס הזה של מרטינז וגורם לכתומים להיות כל כך טובים הוא המשחק הפיזי, בדגש על שחקנים שיענישו מבפנים ויכאיבו להם. הספרדים משחקים מאוד אלגנטי, מאוד יפה, עם המון שטף, כזה שהיה שווה ניצחונות על הכוכב האדום בלגרד, באיירן מינכן, פנאתינייקוס, ובמחזור הקודם גם על אולימפיאקוס. לוולנסיה הרצף הפעיל הארוך ביותר ביורוליג של ניצחונות בית, כשלזכותה שלושה כאלה. 

הסגל שלה עמוק ומוכשר, יש לו סייז, ואם תסתכלו על הסטטיסטיקות היבשות הרי שתשימו לב שמבחינת מדד היעילות, אין לקבוצתו של מרטינז מישהו שחורג מגדר הנורמה. לכתומים אין שחקן מיוחד שאפשר להגדירו ככוכב הבלתי מעורער, כולם יכולים לקלוע וכולם יעילים.

קמרון טיילור (IMAGO)קמרון טיילור (IMAGO)

הסיפור הנחמד של הקבוצה נוגע לאקס מכבי ת”א קמרון טיילור, שנחשב לאחד משחקני ההגנה הטובים ולכזה שמביא עמו דבק לקבוצה הספרדית. גם הפריחה המחודשת של דאריוס תומפסון, שהיה לגארד פיק אנד רול אימתני בבסקוניה, עוזרת לספרדים, שמקדמים את סרחיו דה לה ריאה הצעיר שכיכב ביורובאסקט האחרון במדי ספרד. 

צריך לזכור שמדובר בקבוצה שהייתה אמורה להיות בגמר היורוקאפ בעונה שעברה, אך נכנעה הפועל תל אביב בדרך. בכל זאת, ולנסיה חזרה ליורוליג דרך הדלת הראשית והיכולת עד כה בהחלט מצדיקה את הכרטיס לליגה הטובה ביותר של היבשת הישנה. הכתומים, כאמור, חולקים את המקום הראשון מבחינה כמות הנקודות יחד עם פריס, כששתי התל אביביות חולקות את המקום השני. 

ולנסיה לא רק מובילה את הליגה בכמות הזריקות לשלוש אלא גם בקליעות מהטווח הזה, כלומר, זורקת הרבה וקולעת הרבה. החבורה של פדרו מרטינז היא גם קבוצת הריבאונד השנייה בטיבה במפעל, כשהצהובים מדורגים במקום החמישי.

פדרו מרטינז (IMAGO)פדרו מרטינז (IMAGO)

הריבאונד, שהיה הלחם והחמאה של מכבי תל אביב, שם אותה העונה במקום השלישי במפעל בריבאונד התקפה, אחד מתחת לקבוצתו של מרטינז, שמדורגת ראשונה גם בכמות האסיסטים, מדד בו הצהובים מדורגים במקום השני. הכתומים חוטפים יותר כדורים ממכבי, אך הם גם מאבדים יותר. מה שכן, הם מגיעים לקו העונשין פחות מהחבורה של קטש כשהם זורקים בממוצע ארבע פעמים פחות.

מול דובאי, מכבי תל אביב לא שיתפה את זאק הנקינס ולא את ג'ון דיברתולומאו, ועל הדרך היא גם מצאה את עצמה בסיטואציה לא נעימה בכלל, לאחר שהובילה כבר ב-17 הפרש ואיבדה את היתרון. הערב (חמישי, 21:05) היא כבר תצטרך להיות מלוטשת יותר, מדויקת יותר ולקבל תרומה מכולם, כשהמטרה שלה חייבת להיות למצוא את הדרך "להכאיב" לוולנסיה במקומות בהן היא פגיעה, ועל הדרך לעשות את מה שהיא לא עשתה עד כה – לסיים שבוע משחקים כפול עם שני ניצחונות.    

העונה ולנסיה קלעה פחות מ-80 נקודות בדיוק פעמיים, כשבמשחק אחד היא ניצחה ובשני הפסידה. המאזן שלה בארבעת השבועות הכפולים הקודמים עומד על שישה ניצחונות ושני הפסדים.  שמונה משחקי בית שיחקה עד כה והפסידה רק אחד – להפועל תל אביב. מנגד, במשחקי החוץ היא מאוזנת לחלוטין, כלומר, ארבעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, כשהניצחון הרביעי היה כאמור ביום שלישי האחרון, על אולימפיאקוס של יורגוס ברצוקאס.  

