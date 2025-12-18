"רוצים לחזור להיות רלוונטיים כי כרגע אנחנו לא"

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את ולנסיה במסגרת המחזור ה-17 של היורוליג, שיהיה גם החצי השני של שבוע המשחקים הכפול החמישי של העונה עד כה. הצהובים מגיעים לאחר הניצחון על דובאי ששיפר את מאזנם לשישה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים ובמועדון רוצים להמשיך את הרצף החיובי שלהם בכדי להמשיך ולטפס בטבלה.

בסביבת המועדון מזכירים שאי אפשר לזלזל בקבוצה של פדרו מרטינס: "הם מגיעים בפורמה טובה, במיוחד לאחר הניצחון הגדול על אולימפיאקוס בפיראוס. זו קבוצה מגובשת ומאומנת שמשחקת כדורסל יוצא מהכלל". כזכור, ערב המחזור ולנסיה מדורגת במקום השני בטבלת היורוליג, כשבמאזנה אחד עשר ניצחונות אל מול חמישה הפסדים.

קבוצתו של עודד קטש נראית טוב יותר במשחקים האחרונים ונראה שמצאה את הקצב שלה, אך הערב מדובר ביריבה קשה במיוחד, שבינתיים בניגוד לתחזיות המוקדמות של העונה, מספקת תצוגות תכלית בזו אחר זו. במועדון הצהוב טוענים כי: "במצבנו בטבלה אי אפשר לזלזל באף קבוצה. צריכים לבוא מאוד דרוכים ולשמור על הבית. עשינו ניצחון גדול וכדי שיהיה לו אפקט צריך לנצח גם היום".

עודד קטש (שחר גרוס)

הספרדים הגיעו למחזור ה-11 במאזן של שישה ניצחונות וחמישה הפסדים, אבל מאז הם סופרים חמישה ניצחונות רצופים. בסביבת המועדון הצהוב מודים: "אנחנו צריכים לשמור הרבה יותר טוב ממה ששמרנו מול דובאי", בגלל שהם פוגשים את קבוצת ההתקפה הכי טובה במפעל. במועדון מדברים על הרצון להשיג יותר עצירות נגד יריבתם במשחק אותו יארחו בהיכל הפיס ארנה בירושלים, המגרש הביתי של הצהובים רק לערב הזה. למעשה, מכאן ואילך כל משחק שישוחק בארץ ייערך בהיכל מנורה מבטחים.

הצהובים לא מרוצים מהמיקום שלהם בטבלה ומסכמים כי הם רוצים "לחצוב את דרכנו חזרה להיות רלוונטיים כי כרגע אנחנו לא, ובשביל זה צריך לנצח קבוצה כמו ולנסיה הלוהטת”, הספרדים מגיעים למפגש בתור הקבוצה החמה ביותר ביורוליג, לאחר שרצף הניצחונות של פנרבחצ’ה נעצר נגד פנאתינייקוס.