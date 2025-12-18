יום חמישי, 18.12.2025 שעה 09:44
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

"רוצים לחזור להיות רלוונטיים כי כרגע אנחנו לא"

מכבי תל אביב רוצה להמשיך בטיפוס במעלה טבלת היורוליג נגד ולנסיה הלוהטת, שמגיעה אחרי חמישה ניצחונות רצופים: "הם משחקים כדורסל יוצא מן הכלל"

|
וויל ריימן ולוני ווקר מאושרים (רועי כפיר)
וויל ריימן ולוני ווקר מאושרים (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את ולנסיה במסגרת המחזור ה-17 של היורוליג, שיהיה גם החצי השני של שבוע המשחקים הכפול החמישי של העונה עד כה. הצהובים מגיעים לאחר הניצחון על דובאי ששיפר את מאזנם לשישה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים ובמועדון רוצים להמשיך את הרצף החיובי שלהם בכדי להמשיך ולטפס בטבלה.

בסביבת המועדון מזכירים שאי אפשר לזלזל בקבוצה של פדרו מרטינס: "הם מגיעים בפורמה טובה, במיוחד לאחר הניצחון הגדול על אולימפיאקוס בפיראוס. זו קבוצה מגובשת ומאומנת שמשחקת כדורסל יוצא מהכלל". כזכור, ערב המחזור ולנסיה מדורגת במקום השני בטבלת היורוליג, כשבמאזנה אחד עשר ניצחונות אל מול חמישה הפסדים.

קבוצתו של עודד קטש נראית טוב יותר במשחקים האחרונים ונראה שמצאה את הקצב שלה, אך הערב מדובר ביריבה קשה במיוחד, שבינתיים בניגוד לתחזיות המוקדמות של העונה, מספקת תצוגות תכלית בזו אחר זו. במועדון הצהוב טוענים כי: "במצבנו בטבלה אי אפשר לזלזל באף קבוצה. צריכים לבוא מאוד דרוכים ולשמור על הבית. עשינו ניצחון גדול וכדי שיהיה לו אפקט צריך לנצח גם היום".

עודד קטש (שחר גרוס)עודד קטש (שחר גרוס)

הספרדים הגיעו למחזור ה-11 במאזן של שישה ניצחונות וחמישה הפסדים, אבל מאז הם סופרים חמישה ניצחונות רצופים. בסביבת המועדון הצהוב מודים: "אנחנו צריכים לשמור הרבה יותר טוב ממה ששמרנו מול דובאי", בגלל שהם פוגשים את קבוצת ההתקפה הכי טובה במפעל. במועדון מדברים על הרצון להשיג יותר עצירות נגד יריבתם במשחק אותו יארחו בהיכל הפיס ארנה בירושלים, המגרש הביתי של הצהובים רק לערב הזה. למעשה, מכאן ואילך כל משחק שישוחק בארץ ייערך בהיכל מנורה מבטחים.

הצהובים לא מרוצים מהמיקום שלהם בטבלה ומסכמים כי הם רוצים "לחצוב את דרכנו חזרה להיות רלוונטיים כי כרגע אנחנו לא, ובשביל זה צריך לנצח קבוצה כמו ולנסיה הלוהטת”, הספרדים מגיעים למפגש בתור הקבוצה החמה ביותר ביורוליג, לאחר שרצף הניצחונות של פנרבחצ’ה נעצר נגד פנאתינייקוס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */