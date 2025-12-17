ניצחון דרמטי לקבוצת נערים א' של בית"ר ירושלים

מחזור החנוכה בליגת העל של שנתון נערים א' ננעל הערב (רביעי), בקרב תחתית בו אירחה קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים את מ.כ נהלל יזרעאל, שבעקבות ניצחונה של בני סכנין 2:3 על מ.ס אשדוד, מצאה את עצמה במקום האחרון המעשי של הליגה, זאת מאחר שנועלת הטבלה, עירוני קריית שמונה, מוחרגת מירידה. בית"ר ירושלים הקדימה לפני המשחק בנקודה אחת בלבד את סכנין ואת נהלל יזרעאל, חניכיו של רועי טלמור ידעו שהפסד במשחק יסבך משמעותית את מצבם בתחתית הטבלה.

בית"ר ירושלים של העונה הזו מגלה הבדלים משמעותיים במשחקי הבית ובמשחקי החוץ. הירושלמים, שספגו בתחילת השבוע תבוסה 6:2 במשחק החוץ מול הפועל כפר סבא, הרבו לספוג בשבעת משחקי החוץ, מיעטו לכבוש ולקחת נקודות. מאזן של שבעה שערי זכות ו-29 שערי חובה ונקודה אחת בלבד, זה המאזן הדל של בית"ר ירושלים במשחקי החוץ.

הערב, במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה ונראה היה שיסתיים בתוצאת שוויון 0:0, הצליחה הקבוצה מהבירה לנצח 0:1 משער בתוספת הזמן, זאת לאחר שזמן קצר קודם האורחת מהצפון החמיצה ממצב קורץ. בית"ר ירושלים יצאה להתקפה, יונתן צבי חדר לרחבה ובעט בעיטה שנהדפה על ידי שוער נהלל יזרעאל, נווה סלנט, על הכדור החוזר עט טוהר גני, שבעט לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:1 לבית"ר ירושלים, שניצחה בארבעה מששת משחקי הבית שקיימה, למרות שכבשה רק תשעה שערים וספגה שישה.

מ.כ נהלל יזרעאל חוזרת מאוכזבת צפונה. בשבת הקרובה מצפה לקבוצה משחק ביתי מול קבוצת מרכז הטבלה של הפועל כפר סבא, בשורותיה מצטיין מלך שערי הקבוצה הצפונית בעונה שעברה, החלוץ איתי רוזנבליט. בית"ר ירושלים תתארח בשבוע הבא אצל הפועל חדרה, שצברה גם היא 14 נקודות, למשחק בין שתי קבוצות שישאפו לנצח ולשפר עמדות בתחתית הטבלה.