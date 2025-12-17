אתלטיקו התקשתה אך ניצחה ועלתה שלב בגביע

משחקי גביע המלך הספרדי המשיכו הערב (רביעי) בשלב 32 האחרונות וסיפקו לנו מספר הפתעות, וגם קבוצות שעשו את המצופה מהן. במוקד, אתלטיקו מדריד התקשתה אך צלחה וניצחה 2:3 את באלאראס. במשחקים נוסף, סלטה ויגו הוממה בפנדלים אחרי 2:2 עם אלבסטה, אוססונה גברה בתוספת הזמן 2:4 על הואסקה ולבאנטה הופתעה עם 1:0 מול קולטורל לאונסה.

באלאראס - אתלטיקו מדריד 3:2

הקולצ’ונרוס חשבו שהם יוצאים לטיול נגד הקבוצה מהליגה השלישית וכך גם היה בפתיחה. שערים של אנטואן גריזמן וג’יאקומו רספאדורי בעשרים הדקות הראשונות העירו למעשה את המארחת, שבדקה ה-28 הצליחה לצמק. דקות רבות הקבוצה הקטנה הייתה מסוכנת אף יותר והצליחה להיות מסוכנת, אלא שגריזמן נקרא לדגל בשנית והבטיח את ההעפלה של קבוצתו עם שער נוסף. לקראת הסיום, השוער המחליף חואן מוסו גרם לפנדל, אך הדף אותו. בדקה ה-90 פנדל נוסף נשרק לזכות המארחת, אותו היא הצליחה לכבוש הפעם, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

אלבסטה - סלטה ויגו 2:2 (0:2 בפנדלים)

גם הקבוצה מגאליסיה הסתבכה, אולי אפילו יותר מאתלטיקו מדריד, אך גם היא הבטיחה את מקומה בשלב הבא. השער הראשון הגיע דווקא מרגלי האורחת, כשחפטה בטאנקור מצא את הרשת בפתיחה. במחצית השנייה בוצע חילוף משולש כבר בפתיחתו, והאורחת הצליחה להפוך את התוצאה משערים של יואל לאגו ובורחה איגלסיאס, אלא שעמוק בתוספת הזמן אקס ריאל מדריד, חסוס ואייחו, השווה ושלח את המשחק להארכה. 30 דקות נוספות ללא הכרעה הובילו לפנדלים, שם האורחת לא כבשה אף פנדל והודחה בבושת פנים.

הואסקה - אוססונה 4:2

הקבוצה מאזור פמפלונה ציפתה לאתגר, אבל לא תיארה שכך המשחק יתרחש כשהצליחה להשוות בתוספת הזמן של המחצית שער יתרון של המארחת. אחרי 45 דקות נוספות ללא הכרעה, בתוספת הזמן נכבשו לא פחות מארבעה שערים, שלושה לצד האורחת, שהבטיחה את מקומה בשלב הבא, כשראול גארסיה, אסייר אוסמבולה ואנטה בודימיר הכניעו.

קולטורל לאונסה - לבאנטה 0:1

אחרי ההדחה המפתיעה של מיורקה, גם לבאנטה הופתעה וסיימה את דרכה במפעל בשלב מוקדם מהצפוי אחרי שהקבוצה ממרכז הטבלה בליגת המשנה הצליחה להכריע את המשחק עם שער יחיד, אותו כבש רפאל טרסאקו. אם זה היה אמור לגרום לאורחת לתקוף, הפעולה הייתה הפוכה לחלוטין כשהמארחת השתלטה לחלוטין על המשחק, אך נעצרה רק על גול אחד לזכותה.