הראשון של לאסו: אנדולו רשמה 64:87 על ז'לגיריס

עוד שבוע הגיע ואיתו עוד מחזור ביורוליג, כשהפעם שבוע כפול. המחזור ה-16 והראשון בין שניים השבוע נמשך היום (רביעי) עם ארבעה משחקים. תחילה, ז’לגיריס נכנעה בבית עם 87:64 לאנדולו, כשבהמשך ליון תשחק נגד באיירן, בסקוניה עם מונאקו ופרטיזן מול בולוניה.

ז’לגיריס – אנדולו 87:64

הליטאים המשיכו בנפילה שלהם מאז פתיחת העונה הנהדרת ועל אף שכבר חזרו לנצח מאז ההפסד למכבי ת”א, הם שוב נכנעו ופעם נוספת בבית, הפעם לטורקים מהתחתית. האורחת רשמה ניצחון ראשון תחת פאבלו לאסו ושברה רצף של שלושה הפסדים כדי לשוב למסלול עם הניצחון השישי שלה העונה, ז’לגיריס עם הפסד שביעי. קול סוויידר בלט אצל המנצחת עם 18 נקודות כשווינסנט פורייה וג’ורדן לויד הוסיפו 14 ו-12 נק’ כ”א, כאשר מנגד סילבן פרנסיסקו המשיך להיות השחקן הבולט בקבוצתו עם 10 נק’ משלו, אך זה לא הספיק כמובן.