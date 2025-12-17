יום רביעי, 17.12.2025 שעה 22:53
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1256-135715מונאקו5
60%1188-120415פנרבחצ'ה6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
38%1358-129016אנדולו אפס15
38%1476-142916מכבי ת"א16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1261-117215באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

הראשון של לאסו: אנדולו רשמה 64:87 על ז'לגיריס

הספרדי רשם ניצחון ראשון עם קבוצתו החדשה ביורוליג עם ניצחון מוחץ בקובנה, ובכך שם סוף לרצף של שלושה הפסדים של קבוצתו. סוויידר בלט עם 18 נק'

שחקני אנדולו אפס מאושרים (IMAGO)
שחקני אנדולו אפס מאושרים (IMAGO)

עוד שבוע הגיע ואיתו עוד מחזור ביורוליג, כשהפעם שבוע כפול. המחזור ה-16 והראשון בין שניים השבוע נמשך היום (רביעי) עם ארבעה משחקים. תחילה, ז’לגיריס נכנעה בבית עם 87:64 לאנדולו, כשבהמשך ליון תשחק נגד באיירן, בסקוניה עם מונאקו ופרטיזן מול בולוניה.

ז’לגיריס – אנדולו 87:64

הליטאים המשיכו בנפילה שלהם מאז פתיחת העונה הנהדרת ועל אף שכבר חזרו לנצח מאז ההפסד למכבי ת”א, הם שוב נכנעו ופעם נוספת בבית, הפעם לטורקים מהתחתית. האורחת רשמה ניצחון ראשון תחת פאבלו לאסו ושברה רצף של שלושה הפסדים כדי לשוב למסלול עם הניצחון השישי שלה העונה, ז’לגיריס עם הפסד שביעי. קול סוויידר בלט אצל המנצחת עם 18 נקודות כשווינסנט פורייה וג’ורדן לויד הוסיפו 14 ו-12 נק’ כ”א, כאשר מנגד סילבן פרנסיסקו המשיך להיות השחקן הבולט בקבוצתו עם 10 נק’ משלו, אך זה לא הספיק כמובן.

/* LAST / NEXT ROUNDs */