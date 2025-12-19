אפשרויות מוגבלות: להיכן סלאח יכול לעבור?

עתידו של מוחמד סלאח בליברפול נראה לא ברור מאי פעם. לפי דיווח ב'אתלטיק', החלוץ המצרי עצמו מתקשה לראות את המשך דרכו באנפילד, אך גם מציאת מועדון חדש אינה משימה פשוטה בשלב זה של הקריירה. הכול התלקח לאחר ה-3:3 מול לידס, כאשר סלאח עצר לשוחח עם התקשורת וטען כי המועדון "זרק אותו מתחת לאוטובוס".

המשחק הזה היה השלישי ברציפות שבו לא נכלל בהרכב הפותח, מצב שלדבריו לא חווה מעולם בקריירה. הוא אף רמז כי יחסיו עם המאמן ארנה סלוט עלו על שרטון, ובעקבות הדברים, לא שותף בניצחון על אינטר בליגת האלופות, אך הספיק מאז לחזור כמחליף ואף לבשל מול ברייטון.

בליברפול הופתעו מהמהירות שבה המצב הידרדר. עמדת המועדון, לפי 'אתלטיק', ברורה: אין רצון למכור את סלאח. גורמים בכירים מדגישים כי הוא חתום עד קיץ 2027, והוצאתו מההרכב נתפסה כמהלך זמני בלבד. עם זאת, קיימת גם הבנה שאם עמדתו של סלאח תישאר נוקשה ולא יימצא פתרון, המצב עלול להפוך לבלתי אפשרי.

מוחמד סלאח עם יד על הסמל (IMAGO)

סלאח, אחד הסמלים הגדולים של הצלחת ליברפול בשמונה השנים האחרונות, מגיע לנקודה רגישה. הוא סיים במקום הרביעי בטקס כדור הזהב האחרון, לאחר עונת 2024/25 שבה כבש 34 שערים ובישל 23 נוספים בכל המסגרות. בתקופתו במועדון זכה בשתי אליפויות אנגליה, בליגת האלופות, בגביע האנגלי, בגביע הליגה ובגביע העולם למועדונים. ובכל זאת, קיימת אפשרות ממשית שהוא כבר לא ילבש שוב את מדי ליברפול.

ב'אתלטיק' שוחחו עם מועדונים וסוכנים שונים כדי לנסות להבין את המניעים להתנהלותו ואת היעדים האפשריים. ההערכה הרווחת היא שסלאח פעל כך או כדי לכפות עזיבה, או כדי להפעיל לחץ על סלוט, שמעמדו ממילא התערער על רקע התוצאות החלשות במאבק האליפות.

ערב הסעודית היא היעד המתבקש ביותר. אל איתיחאד כבר בחנה את האפשרות לצרפו ב-2023, ניסיון שכשל אך יצר קשר בין הצדדים. נכון לעכשיו, מהלך בינואר נראה לא סביר בשל מגבלות סגל, אך בקיץ התמונה עשויה להשתנות, במיוחד אם קארים בנזמה יעזוב. גם אל הילאל הוזכרה בעבר, כמו גם אל קאדסיה, אם כי לא כולן נתפסות כאטרקטיביות מספיק עבור שחקן במעמדו של סלאח.

בדרך לכדורגל הסעודי? סלאח (IMAGO)

אפשרות נוספת היא ה-MLS. נציב הליגה, דון גארבר, הביע בפומבי רצון לראות את סלאח בארצות הברית, אך בפועל המועדונים הגדולים, כולל אינטר מיאמי, אינם מקדמים מהלך כזה כרגע. שיקגו פייר עדיין עוקבת, אך גם כאן מדובר בתרחיש מורכב.

באירופה האפשרויות מצומצמות עוד יותר. ברצלונה התעניינה בו בעבר, אך מצבה הכלכלי הופך עסקה לכמעט בלתי אפשרית. ריאל מדריד אינה זקוקה לו ולא צפויה להשקיע סכומים כאלה בשחקן בגילו. באיטליה, למרות עברו בפיורנטינה וברומא, קשה לראות מועדון שיכול לעמוד בדרישותיו הכלכליות. בצרפת, פאריס סן ז'רמן כבר אינה פועלת בשוק של כוכבי על, ובאנגליה מעבר לקבוצה אחרת בפרמייר ליג עשוי לפגוע במורשת שלו בליברפול וגם להיתקל בקשיים רגולטוריים.

היכן ישחק בעונה הבאה? סלאח (IMAGO)

מעבר להיבט המקצועי, ב'אתלטיק' ציינו כי שיקולי המותג האישי של סלאח משחקים תפקיד מרכזי. הוא אחד הכדורגלנים הבולטים בעולם הערבי, עם יותר מ-100 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, והכנסות מסחריות שמוערכות במיליוני ליש"ט בשנה. לפי דברי סוכנו, כל עסקה מסחרית מניבה לו בין 3.5 ל-6 מיליון ליש"ט לעונה. לכן, הצעד הבא בקריירה אינו רק החלטה ספורטיבית, אלא גם מהלך אסטרטגי למותג "סלאח".

ב'אתלטיק' מסכמים כי למרות הדיבורים על ערב הסעודית או ה-MLS, מעבר למועדון אירופי בכיר עדיין נראה כמהלך המשתלם ביותר מבחינה מסחרית, אם אכן מדובר בתחילתו של הסוף באנפילד. עם זאת, נכון לעכשיו, האפשרויות מעטות, והכדור נמצא בעיקר בידיים של סלאח עצמו.