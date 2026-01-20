יום שלישי, 20.01.2026 שעה 17:35
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

כך ברצלונה תסיים בשמינייה של ליגת האלופות

הגעה של פליק לטופ 8 נותרה מורכבת מאוד ותלויה בניצחונות, בהרבה שערים ובהמתנה, כשגם 16 נקודות אינן מבטיחות זאת. אלו התרחישים שצריכים לקרות

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

בעונה שעברה, באייר לברקוזן, ליל ואסטון וילה הבטיחו את שני הכרטיסים האחרונים להעפלה ישירה לשמינית הגמר, כשסיימו במקומות 6, 7 ו-8 בהתאמה. הן צברו 16 נקודות, מספר הנקודות המרבי שברצלונה יכולה להשיג העונה אם תנצח בשני משחקיה שנותרו, מול סלביה פראג בחוץ ומול קופנהאגן בקאמפ נואו. עם זאת, הפעם 16 הנקודות הללו עשויות שלא להספיק כדי להימנע מפלייאוף לא נוח ותמיד מסוכן.

עם 10 נקודות, הקבוצה של האנזי פליק מדורגת במקום ה-15 בטבלה. ספורטינג, צ'לסי וניוקאסל מחזיקות באותו מספר נקודות, אך מקדימות אותה בזכות הפרש שערים עדיף. לקבוצה הפורטוגלית הפרש של 4+, לצ'לסי 5+ ולניוקאסל 7+. לברצלונה, מנגד, יש הפרש שערים של 3+. מעליה נמצאות טוטנהאם ודורטמונד, שלכל אחת מהן נקודה אחת יותר והפרש שערים של 6+.

לאחר המחזור השישי של שלב הליגה, אתלטיקו מדריד מחזיקה נכון לעכשיו בכרטיס האחרון להעפלה ישירה לשמינית הגמר עם 12 נקודות, כמו ליברפול, ריאל מדריד ואינטר. לאתלטיקו ולאינטר הפרש שערים של 3+, בעוד שלריאל מדריד ולאינטר הפרשים של 6+ ו-8+ בהתאמה. לנוכח המצב הזה, ברצלונה יודעת שעליה לנצח ולכוון לניצחונות בהפרש גבוה בשני משחקיה האחרונים, שכן הפער בינה לבין יתר הקבוצות שנאבקות על מקום בשמונה הראשונות משמעותי. במקרה של שוויון נקודות, הפרש השערים עלול להיות גורם מכריע.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

לוח המשחקים יכריע?

לברצלונה לוח משחקים נוח יחסית, והיא יכולה להגיע ל-16 נקודות ללא קושי רב, משימה מורכבת יותר עבור יריבותיה. לפי סדר הדירוג הנוכחי, בשני המחזורים האחרונים ספורטינג תשחק מול פ.ס.ז' ואתלטיק בילבאו, צ'לסי תפגוש את פאפוס ונאפולי, ניוקאסל תשחק מול פ.ס.וו איינדהובן ופ.ס.ז', טוטנהאם תשחק מול דורטמונד ופרנקפורט, דורטמונד תפגוש את טוטנהאם ואינטר, ליברפול תשחק מול מארסיי וקרבאח, אתלטיקו מדריד תפגוש את גלאטסראיי ובודה גלימט, ריאל מדריד תשחק מול מונאקו ובנפיקה, ואינטר תפגוש את ארסנל ודורטמונד.

ספורטינג ליסבון, ניוקאסל, דורטמונד, טוטנהאם ואינטר, לאור איכות היריבות שלהן, ייאלצו להיאבק כדי להשיג את 16 הנקודות הללו, בעוד אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד וליברפול נהנות ממסלול קל בהרבה. התרחיש האידאלי עבור ברצלונה יהיה שאחת משלוש הקבוצות האחרונות תסתבך באופן בלתי צפוי, מה שיעניק לבלאוגרנה סיכוי גדול יותר.

