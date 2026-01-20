כך ברצלונה תסיים בשמינייה של ליגת האלופות

בעונה שעברה, באייר לברקוזן, ליל ואסטון וילה הבטיחו את שני הכרטיסים האחרונים להעפלה ישירה לשמינית הגמר, כשסיימו במקומות 6, 7 ו-8 בהתאמה. הן צברו 16 נקודות, מספר הנקודות המרבי שברצלונה יכולה להשיג העונה אם תנצח בשני משחקיה שנותרו, מול סלביה פראג בחוץ ומול קופנהאגן בקאמפ נואו. עם זאת, הפעם 16 הנקודות הללו עשויות שלא להספיק כדי להימנע מפלייאוף לא נוח ותמיד מסוכן.

עם 10 נקודות, הקבוצה של האנזי פליק מדורגת במקום ה-15 בטבלה. ספורטינג, צ'לסי וניוקאסל מחזיקות באותו מספר נקודות, אך מקדימות אותה בזכות הפרש שערים עדיף. לקבוצה הפורטוגלית הפרש של 4+, לצ'לסי 5+ ולניוקאסל 7+. לברצלונה, מנגד, יש הפרש שערים של 3+. מעליה נמצאות טוטנהאם ודורטמונד, שלכל אחת מהן נקודה אחת יותר והפרש שערים של 6+.

לאחר המחזור השישי של שלב הליגה, אתלטיקו מדריד מחזיקה נכון לעכשיו בכרטיס האחרון להעפלה ישירה לשמינית הגמר עם 12 נקודות, כמו ליברפול, ריאל מדריד ואינטר. לאתלטיקו ולאינטר הפרש שערים של 3+, בעוד שלריאל מדריד ולאינטר הפרשים של 6+ ו-8+ בהתאמה. לנוכח המצב הזה, ברצלונה יודעת שעליה לנצח ולכוון לניצחונות בהפרש גבוה בשני משחקיה האחרונים, שכן הפער בינה לבין יתר הקבוצות שנאבקות על מקום בשמונה הראשונות משמעותי. במקרה של שוויון נקודות, הפרש השערים עלול להיות גורם מכריע.

האנזי פליק (IMAGO)

לוח המשחקים יכריע?

לברצלונה לוח משחקים נוח יחסית, והיא יכולה להגיע ל-16 נקודות ללא קושי רב, משימה מורכבת יותר עבור יריבותיה. לפי סדר הדירוג הנוכחי, בשני המחזורים האחרונים ספורטינג תשחק מול פ.ס.ז' ואתלטיק בילבאו, צ'לסי תפגוש את פאפוס ונאפולי, ניוקאסל תשחק מול פ.ס.וו איינדהובן ופ.ס.ז', טוטנהאם תשחק מול דורטמונד ופרנקפורט, דורטמונד תפגוש את טוטנהאם ואינטר, ליברפול תשחק מול מארסיי וקרבאח, אתלטיקו מדריד תפגוש את גלאטסראיי ובודה גלימט, ריאל מדריד תשחק מול מונאקו ובנפיקה, ואינטר תפגוש את ארסנל ודורטמונד.

ספורטינג ליסבון, ניוקאסל, דורטמונד, טוטנהאם ואינטר, לאור איכות היריבות שלהן, ייאלצו להיאבק כדי להשיג את 16 הנקודות הללו, בעוד אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד וליברפול נהנות ממסלול קל בהרבה. התרחיש האידאלי עבור ברצלונה יהיה שאחת משלוש הקבוצות האחרונות תסתבך באופן בלתי צפוי, מה שיעניק לבלאוגרנה סיכוי גדול יותר.