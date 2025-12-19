עוד כישרון מצרפת: ריאל סימנה את ז'רמי ז'אקה

חלון ההעברות של החורף מתחיל להתחמם, ובספרד סקרו מספר שמות שכבר מייצרים תנועה במסדרונות המועדונים ובמחלקות המקצועיות. העיתונאי האיטלקי מתאו מורטו הסביר כי כמה מועדונים ספרדיים פועלים באינטנסיביות, הן בכל הנוגע לעזיבות אפשריות והן בגזרת החיזוקים העתידיים, תוך תשומת לב מיוחדת לשחקנים צעירים עם פוטנציאל התפתחות, לצד מקרים מסוימים שיכולים להיפתר כבר בחודש ינואר.

אחד המוקדים המרכזיים היה ריאל מדריד, שלדברי מורטו פועלת זמן רב מראש בתכנון קו ההגנה שלה לקיץ הקרוב. בהקשר הזה הוא חשף כי המועדון עוקב מקרוב אחר ז'רמי ז'אקה, בלם צרפתי בן 20 מראן. ריאל מדריד שלחה סקאוטים במספר הזדמנויות כדי לעקוב אחר התקדמותו, ורואה בו שחקן בעל פוטנציאל גדול, חזק פיזית, אמין במאבקים, עם שליטה טובה בכדור ויכולת לשבור קווים במסירה.

אף שהשחקן חתום על חוזה ארוך טווח, הוא “משתלב במדיניות המועדון להשקיע בכישרונות צעירים לפני שתג המחיר שלהם מזנק”, נכתב בספרד. מעבר למקרה של ריאל מדריד, מורטו הצביע גם על תזוזות משמעותיות נוספות בשוק ההעברות, כמו האפשרות של עזיבת לוקה סוצ'יץ' את ריאל סוסיאדד על רקע עניין מצד מועדונים באיטליה ובגרמניה, וכן עתידו של ליבאקוביץ', שנמצא קרוב מאוד לעזיבה קבועה של ג'ירונה.

הוא גם רמז כי מספר עמדות אימון וסגלים עשויים לעבור שינויים משמעותיים בשבועות הקרובים, מה שמבשר על חלון חורף עמוס מהרגיל והחלטות שעשויות לעצב את החלק השני של העונה.