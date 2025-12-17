יום רביעי, 17.12.2025 שעה 22:29
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"מופץ נרטיב שקרי, הגיע הזמן שייקחו אחריות"

מכבי ת"א בתגובה חריפה אחרי שנקנסה ע"י אופ"א: "תירוצים והתחמקות מאחריות אינם דרכה של מכבי. דלת המועדון פתוחה, אך המועדון לא יקבל אולטימטום"

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב נקנסה היום (רביעי) ב-20 אלף אירו על ידי ועדת המשמעת של אופ"א, זאת לאחר שהמועדון הואשם בכך שאוהדי הקבוצה שהגיעו למשחק בשטוטגרט בליגה האירופית השמיעו קריאות גזעניות. העונש כולל גם עונש על תנאי למשך שנתיים של איסור על מכירת כרטיסים למשחק חוץ אחד. הסיבה להעמדת הצהובים לדין הייתה שירת "טועמה מחבל", ו"תנו לצה"ל לנצח, ל***ן את הערבים". 

מהמועדון נמסר: "הגיע הזמן שאנשים ייקחו אחריות על מעשיהם. הטחת האשמות, מתן תירוצים והתחמקות מאחריות אינם דרכה של מכבי. הפצת נרטיב שקרי רק מדגישה ניתוק מהמציאות. למען הסר ספק, המצב הוא עד כה, המועדון הרחיק 11 אוהדים לאחר שזוהו כמי שהיו מעורבים באירועים האלימים, לרבות גרימת נזק ו/או איומים על חיי אדם, שהתרחשו במתחם האימונים בקריית שלום או בסביבת ביתו של המאמן”.

עוד נרשם: “שיתוף הפעולה של המועדון עם משטרת ישראל מתקיים אך ורק לצורך הגשת תלונות נגד אוהדים שביצעו את המעשים הפליליים האמורים. לאחר הבהרה חד-משמעית מצד המועדון כי לא תתקבל כל גילוי של גזענות, ולאחר שהמועדון כבר עמד לדין בעקבות קריאות גזעניות במהלך המשחק בשטוטגרט, נקט המועדון צעדים באמצעות מערך האבטחה הפנימי שלו נגד מספר אוהדים שהשתתפו בקריאות גזעניות. באירוע זה לא הייתה מעורבות של המשטרה, ולא התבקשה כל מעורבות כזו”.

לאזטיץ: יהיה קשה לקחת אליפות בלי אוהדים

לסיכום: “המועדון מאמין בדיאלוג ובתקשורת. דלת המועדון הייתה ותישאר פתוחה בפני אוהדים המבקשים לקיים שיח ולהשמיע את קולם, כפי שאכן התרחש בימים האחרונים. עם זאת, המועדון אינו מקבל ולא יקבל אולטימטומים שהוצבו בפניו, לפיהם יש לבטל את כל ההרחקות כתנאי לחזרת האוהדים למשחקים. כל ניסיון להציג את המצב באופן שונה אינו משקף את העובדות, ומי שבוחר לעשות זאת, האחריות לכך מוטלת עליו בלבד".

השלטים בקריית שלום (פרטי)
השלטים בקריית שלום (פרטי)
השלטים בקריית שלום (פרטי)השלטים בקריית שלום (פרטי)

יש לציין כי הודעת מכבי ת"א מתייחסת לשני אירועים שונים. הראשון הוא התגובה שלהם להאשמות מצד ארגון "מכבי פנאטיקס" על הרחקת 11 האוהדים ושיתוף פעולה עם המשטרה נגד אוהדים. החלק השני מתייחס לכך שהורחקו אוהדים במהלך משחק הבית האחרון אחרי שזוהו במצלמות האבטחה של המועדון כמי שקראו את הקריאות “לאלה מחבל”. סוף ההודעה חוזר שוב לאותו סכסוך שמתנהל כרגע מול "מכבי פנאטיקס", שאגב, במהלך הלילה הקודם תלו שלטים בקריית שלום בגנות הנהלת המועדון.

