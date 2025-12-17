יום חמישי, 18.12.2025 שעה 05:05
גלוך לא שותף, אייאקס טיילה בדרך לשלב הבא

הישראלי ישב על הספסל וצפה בחבריו מביסים 2:7 את אקסלסיור מאסלאוס מהליגה השלישית, כשהם הבטיחו מקום ברבע הגמר. בונידה כיכב עם שער ו-4 בישולים

שחקני אייאקס מרוצים (IMAGO)
אחרי שתאי עבד ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בפ.ס.וו איינדהובן, בניצחון קבוצתו במסגרת הגביע, הערב (רביעי), נציג ישראלי אחר - אוסקר גלוך, זכה למנוחה וחזה בחבריו מאייאקס מביסים 2:7 את אקסלסיור מאסלאוס מהליגה השלישית.

מי שבלט לאורך כל הדקות על הדשא היה ראיין בונידה הצעיר, שכיכב עם לא פחות מארבעה בישולים ושער שחתם את תוצאת המשחק. אליו הצטרפו גם אוון ווינדאל שפתח את מסכת הכיבושים, אנטון גאיי, דון-אנג’לו קונאדו, ג’ורתי מוקיו שהוסיף צמד והמחליף ראול מורו שחתם את התוצאה הסופית.

נורות האזהרה נדלקו במחצית השנייה, כשקבוצת הפער ההולנדית ספגה שני שערים מקבוצת חובבים, אחרי שנכנעה לנגיחה של דווין פלאנק מבישול של יאניק ורבונט, שכבש את השני אחרי בישול אדיר של מרוואן באקור. בעקבות הניצחון, גלוך ויתר שחקני אייאקס הבטיחו את מקומם בשמינית גמר המפעל.

