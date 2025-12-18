"ברצלונה בוחנת אפשרות לצרף את פאו טורס"

ברצלונה ממשיכה בתכנון הספורטיבי לחיזוק הסגל, במסגרת המגבלות הכלכליות של המועדון, ואחת העדיפויות הבכירות שלה היא החתמה של בלם שמאלי. עזיבתו של איניגו מרטינס לכדורגל הסעודי בקיץ האחרון הותירה חור משמעותי בהגנה, ולכן האנזי פליק נאלץ להשתמש העונה בשישה צמדי בלמים שונים.

נכון לעכשיו, לרשות המאמן הגרמני עומדים פאו קוברסי, רונלד אראוחו, אריק גארסיה, אנדראס כריסטנסן וכעת גם ג'רארד מרטין. כולם מהווים אופציות למרכז ההגנה. עם זאת, הנסיבות אילצו את פליק לא פעם לאלתר. אראוחו נעדר לפרק זמן בשל בעיות בריאות נפשית, אריק גארסיה שימש כאלטרנטיבה לעיתים בקישור, ובחמישה מתוך שבעת המשחקים האחרונים שיחק ג'רארד מרטין, שבדרך כלל מחליף את אלחנדרו באלדה בעמדת המגן השמאלי, דווקא כבלם. ההחלטה הזו משקפת רעיון ברור של המאמן, לשפר את יציאת הכדור עם שחקן שמאלי.

בהקשר זה, לפי ‘ESPN’, שמו של פאו טורס חוזר ומקבל משקל במסדרונות קאמפ נואו. בלם אסטון וילה נמצא על הכוונת של ברצלונה כבר זמן מה, כשהמועדון מעריך במיוחד את איכות המשחק שלו עם הכדור ואת היציבות שלו במשחק האווירי. זו אינה הפעם הראשונה שהמועדון הקטלוני מגלה בו עניין, שכן הוא היה מועמד גם לפני שעזב את ויאריאל. בסופו של דבר, הבלם הצטרף למועדון האנגלי ב-2023 תמורת סכום הקרוב ל-40 מיליון אירו.

פאו טורס (רויטרס)

למרות זאת, ניהול משא ומתן עם אסטון וילה לא צפוי להיות פשוט עבור ברצלונה, מאחר שפאו טורס הוא שחקן מפתח אצל אונאי אמרי, עם 18 הופעות העונה, והוא חתום על חוזה עד 2028. עם זאת, לפי הדיווחים, גורמים הקרובים לשחקן אינם פוסלים האזנה להצעה, אם ברצלונה תחליט לבצע מהלך משמעותי במטרה להחזירו ללה ליגה.

שלוטרבק, אלטרנטיבה נוספת שפליק מחבב

טורס אינו האפשרות היחידה שעל השולחן. שם נוסף שמוערך מאוד על ידי הצוות המקצועי הוא ניקו שלוטרבק, בלמה של דורטמונד. השחקן הגרמני נמצא במעקב של המועדון כבר תקופה, וחוזהו, שמסתיים ב-2027, עשוי לפתוח חלון הזדמנויות אם לא יחדש בחודשים הקרובים. עם זאת, התחרות מצד מועדונים אירופיים בכירים נוספים מקשה על ביצוע העסקה.

ניקו שלוטרבק (IMAGO)

כל התרחיש הזה מותנה פעם נוספת במצב הכלכלי של המועדון. ברצלונה ממשיכה להתמודד עם קשיים בעמידה בכללי הפייר פליי של לה ליגה, וכל מהלך יהיה תלוי ביצירת מרווח בשכר. עזיבות אפשריות של שחקנים בכירים, כמו אנדראס כריסטנסן או רוברט לבנדובסקי, שניהם ללא חוזה מעבר לעונה הנוכחית, עשויות להיות מפתח לשחרור מקום בסגל.