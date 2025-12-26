יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

האופציה של בארסה לחידוש חוזהו של לבנדובסקי

הפולני יכול להמשיך לעונה נוספת למרות שהוא מעל תקרת השכר. התנאי בהתאם לכללי הפיקוח החדשים בליגה הוא שהשכר לא יעלה על 8% מעלות הסגל הכוללת

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

לאחרונה הציגה לה ליגה את תקנות הפיקוח הכלכלי החדשות שאושרו לפני מספר שבועות. בין היתר, ישנה תקנה שפותחת תרחיש עבור ברצלונה ומאפשרת לה לפתור אחת מהשאלות הגדולות לקראת העונה הבאה, עתידו של רוברט לבנדובסקי. חוזהו מסתיים ב-30 ביוני של השנה הבאה, אך בעקבות האישור של לה ליגה, הוא יוכל להישאר במועדון הקטלוני לעונה נוספת.

מדובר בסעיף 103 החדש בתקנות הפיקוח הכלכלי, הקובע כי כל קבוצה יכולה לחדש חוזה של שחקן ללא כל דרישה הקשורה לעמידה של המועדון בתקרת הפיקוח הכלכלי. גילו של השחקן אינו רלוונטי, והתקנה חלה על שחקן אחד בלבד בסגל. התנאי היחיד הוא ששכרו של השחקן לא יעלה בשום שלב על 8% מתקרת עלות הסגל.

ראוי להזכיר כי לחלוץ הפולני יש כיום שכר בסיס של כ-20 מיליון אירו ברוטו לעונה, כאשר תקרת ההוצאות האחרונה שנקבעה לברצלונה בספטמבר האחרון עמדה על 351.248 מיליון אירו. שכרו הנוכחי מהווה כ-5.6% מעלות הסגל הכוללת שאושרה על ידי לה ליגה. עם זאת, בעונה שלאחר ההרחבה, 2027/28, הוא יידרש להחזיר את סכום "הפייר פליי" שנוצר בעקבות המהלך הזה.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

מעבר לצעד הזה, אושרו ונכנסו לתוקף גם תקנות נוספות, בהן מה שניתן לכנות "חוק נגד מינופים". משמעות הדבר היא שחוזי חסות עליהם חותם מועדון חייבים להיות משולמים באותה עונה, ולא ניתן לגבות אותם בשנים שלאחר מכן. עד לקבלת התשלום בפועל, הכסף לא יוכל לשמש לשיפור מצב הפייר פליי. תקנה נוספת מאפשרת למועדון לשמור את הכסף ממכירה שתתבצע בחלון ההעברות הנוכחי בחורף, ולהשתמש בו לרכישות בחלון הקיץ הבא, דבר שלא היה מותר בעבר. הכלל הזה נכנס לתוקף כבר בחלון הנוכחי.

תקנה בולטת נוספת נוגעת למחלקות הנוער, ומאפשרת למועדונים לחדש חוזים של שחקני אקדמיה צעירים ללא כפיפות לכללי הפייר פליי. התנאי היחיד הוא שהם נמצאים בקבוצה הראשונה פחות משנה. בעבר, הכלל אפשר זאת לשחקנים מתחת לגיל 24 ששיחקו במועדון 3 עונות או יותר. בנוסף, הליגה תאפשר כעת למועדונים להפחית שכר של שחקנים מעל גיל 36, או 38 במקרה של שוערים, בתנאי שההפחתה אינה חדה מדי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */