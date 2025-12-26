האופציה של בארסה לחידוש חוזהו של לבנדובסקי

לאחרונה הציגה לה ליגה את תקנות הפיקוח הכלכלי החדשות שאושרו לפני מספר שבועות. בין היתר, ישנה תקנה שפותחת תרחיש עבור ברצלונה ומאפשרת לה לפתור אחת מהשאלות הגדולות לקראת העונה הבאה, עתידו של רוברט לבנדובסקי. חוזהו מסתיים ב-30 ביוני של השנה הבאה, אך בעקבות האישור של לה ליגה, הוא יוכל להישאר במועדון הקטלוני לעונה נוספת.

מדובר בסעיף 103 החדש בתקנות הפיקוח הכלכלי, הקובע כי כל קבוצה יכולה לחדש חוזה של שחקן ללא כל דרישה הקשורה לעמידה של המועדון בתקרת הפיקוח הכלכלי. גילו של השחקן אינו רלוונטי, והתקנה חלה על שחקן אחד בלבד בסגל. התנאי היחיד הוא ששכרו של השחקן לא יעלה בשום שלב על 8% מתקרת עלות הסגל.

ראוי להזכיר כי לחלוץ הפולני יש כיום שכר בסיס של כ-20 מיליון אירו ברוטו לעונה, כאשר תקרת ההוצאות האחרונה שנקבעה לברצלונה בספטמבר האחרון עמדה על 351.248 מיליון אירו. שכרו הנוכחי מהווה כ-5.6% מעלות הסגל הכוללת שאושרה על ידי לה ליגה. עם זאת, בעונה שלאחר ההרחבה, 2027/28, הוא יידרש להחזיר את סכום "הפייר פליי" שנוצר בעקבות המהלך הזה.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

מעבר לצעד הזה, אושרו ונכנסו לתוקף גם תקנות נוספות, בהן מה שניתן לכנות "חוק נגד מינופים". משמעות הדבר היא שחוזי חסות עליהם חותם מועדון חייבים להיות משולמים באותה עונה, ולא ניתן לגבות אותם בשנים שלאחר מכן. עד לקבלת התשלום בפועל, הכסף לא יוכל לשמש לשיפור מצב הפייר פליי. תקנה נוספת מאפשרת למועדון לשמור את הכסף ממכירה שתתבצע בחלון ההעברות הנוכחי בחורף, ולהשתמש בו לרכישות בחלון הקיץ הבא, דבר שלא היה מותר בעבר. הכלל הזה נכנס לתוקף כבר בחלון הנוכחי.

תקנה בולטת נוספת נוגעת למחלקות הנוער, ומאפשרת למועדונים לחדש חוזים של שחקני אקדמיה צעירים ללא כפיפות לכללי הפייר פליי. התנאי היחיד הוא שהם נמצאים בקבוצה הראשונה פחות משנה. בעבר, הכלל אפשר זאת לשחקנים מתחת לגיל 24 ששיחקו במועדון 3 עונות או יותר. בנוסף, הליגה תאפשר כעת למועדונים להפחית שכר של שחקנים מעל גיל 36, או 38 במקרה של שוערים, בתנאי שההפחתה אינה חדה מדי.