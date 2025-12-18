יום חמישי, 18.12.2025 שעה 07:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
7927-7838פלמנגו1
7633-6638פלמייראס2
7031-5538קרוזיירו3
6739-6338מיראסול4
6439-5038פלומיננזה5
6338-5838בוטאפוגו6
6046-5038באהיה7
5147-4338סאו פאולו8
4950-4738גרמיו9
4857-4538ברגנטינו10
4844-4338אתלטיקו מיניירו11
4750-4538סאנטוס12
4747-4238קורינתיאנס13
4560-5538ואסקו דה גמה14
4552-3538ויטוריה15
4457-4438אינטרנסיונל16
4340-3438סיארה17
4358-4338פורטלזה18
3569-3538ג'ובנטוד19
1775-2838ספורט רסיפה20

סנטוס לוחצת לחדש חוזה לניימאר, פלמנגו מתחרה

הברזילאי מכוון להגעה למונדיאל וקבוצתו מעוניינת שימשיך אצלה, כשאף הושג עמו סיכום בעל פה, אך מועדון הפאר נכנס לתמונה ומספר שחקנים דוחפים למהלך

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

סנטוס מעוניינת לחדש את חוזהו של ניימאר לעונה נוספת, והמשא ומתן בין הצדדים נמצא בשלב מתקדם למדי. עדיין לא נקבע מועד רשמי לפגישה שתסגור את ההסכם, אך התחושה היא שקיימת הבנה בעל פה בין המועדון לשחקן.

עם זאת, יש לציין כי מועדונים נוספים מנסים כעת להיכנס לתמונה ולערער על ההתקדמות בין סנטוס לניימאר, ובראשם פלמנגו. מספר שחקנים בפלמנגו דוחפים לצירופו של ניימאר למועדון, מתוך תקווה לסייע לו להגיע לשיא היכולת שלו ולהתייצב למונדיאל בכושר מיטבי.

ברור כי המונדיאל בארצות הברית מהווה יעד מרכזי עבור ניימאר, ולכן הצעד הבא יהיה קריטי להמשך הקריירה של הברזילאי. בסנטוס שומרים על אופטימיות, אך בפלמנגו עדיין בוחנים את האפשרויות.

