135 שחקנים מ-5 הליגות הבכירות בגביע אפריקה

פיפ"א קבעה את 15 בדצמבר כמועד האחרון שבו על המועדונים לשחרר את השחקנים שזומנו למהדורה הנוכחית של גביע אפריקה, שייצא לדרך ביום ראשון הקרוב במרוקו. המכה הידועה הזו לכל המועדונים המעורבים תוביל להיעדרות של עד כ-135 שחקנים מהחמש הליגות הבכירות באירופה בשבועות הקרובים.

המספר העצום של שחקנים, המייצג כ-25% מסך הסגלים, ממחיש בבירור את הצמיחה האקספוננציאלית של הכדורגל האפריקאי בשנים האחרונות, זאת למרות הרתיעה של מועדונים רבים מהחתמת שחקנים בפרופיל הזה. אין בכך הפתעה גדולה, שכן אפריקה מאתגרת אותם אחת לשנתיים. למעשה, רק ל-5 מתוך 24 הנבחרות המשתתפות אין אף שחקן מאחת מחמש הליגות הבכירות: קומורו, אוגנדה, טנזניה, בוצואנה וסודאן.

דרמה בליגה הצרפתית

הליגה הצרפתית היא, בפער ניכר, הליגה שנפגעה יותר מכולן, לפני הפרמייר ליג (32), הסרייה א’ (21), הבונדסליגה (17) ולה ליגה (16). ספרד, בהקשר הזה, יצאה יחסית בזול, אף על פי ש-10 קבוצות נאלצו לשחרר שחקנים. בטיס, עם אמראבט, עבדה ובאקאמבו, תהיה הנפגעת העיקרית.

אמרבאט נלחם על הכדור עם שחקני אתלטיקו (IMAGO)

לא פחות מ-49 שחקנים מהליגה הבכירה בצרפת זומנו לנבחרותיהם לקראת גביע אפריקה של השנה. התרחיש הזה לא אמור להפתיע במיוחד, לאור הקשרים ההדוקים שצרפת מקיימת עם היבשת האפריקאית.

הדוגמה העדכנית ביותר היא איברהים מבאיה (פ.ס.ז'), שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת סנגל במהלך חלון הנבחרות האחרון, לאחר שהתפתח במחלקות הנוער בצרפת. "אריות הטרנגה" הם למעשה הנבחרת שזימנה את מספר השחקנים הגבוה ביותר, 21, מחמש הליגות הבכירות באירופה לטורניר. בהובלת פאפה תיאו, הם נחשבים, יחד עם מרוקו (14), למועמדות המובילות להחליף את חוף השנהב (13).

מפתיע אף יותר הוא שכל 18 הקבוצות בליגה נאלצו לשחרר לפחות שחקן אחד. מעל הכל, הדוגמה הבולטת ביותר היא הפגיעה הקשה בשני מועדונים הנאבקים נגד הירידה: לוריין ופאריס FC, שייאלצו להסתדר עם 5 שחקנים פחות.

עם זאת, הקבוצה שממנה נלקחו הכי הרבה שחקנים היא סנדרלנד (6). עד כה היא נחשבת להפתעה הגדולה של עונת הפרמייר ליג, לאחר שעלתה מהצ'מפיונשיפ. השחקנים שנלקחו הם טאלבי (מרוקו), חביב דיארה (סנגל), מאסואקו (הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו), סאדיקי (הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו), ברטרן טראורה (בורקינה פאסו) וריינילדו (מוזמביק).

"ברור שאנחנו יודעים מה יכול לקרות. אבל היינו מוכנים לזה כבר מתחילת העונה, ואני בטוח שיש לנו עומק להתמודד עם זה", אמר המאמן רג'יס לה בריס לפני הניצחון מול ניוקאסל.