שמשון בני טייבה בנערים ג' הורחקה עד סוף העונה

בין הדין של ההתאחדות גזר עונש קשה מאוד על הקבוצה בעקבות אירועי האלימות נגד מכבי צורן, כשגם 7 שחקנים הורחקו: "מראה מזעזע הראוי לכל גינוי"

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל גזר היום (רביעי) עונשים חמורים במיוחד בעקבות אירועי האלימות הקשים במשחק נערים ג' שרון בין שמשון בני טייבה למכבי צורן, משחק שהופסק כחצי דקה לפני סיום הזמן החוקי.

עו"ד נעם ליובין, דיין בית הדין, קבע בהחלטתו כי קבוצת שמשון בני טייבה תורחק מפעילות עד תום העונה הנוכחית, תיקנס ב-10,000 ש"ח, ותוצאת המשחק תיקבע כהפסד טכני 3:0 לטובת צורן. בנוסף, שבעה שחקני הקבוצה הורחקו עד תום העונה בפועל, לצד עונש על תנאי חמור לשנתיים, הרחקה לצמיתות במקרה של הרשעה נוספת בעבירת השתתפות בקטטה.

בהחלטה צוין כי האירוע שהוביל להפסקת המשחק התרחש כאשר שחקני טייבה הקיפו את שופט המשחק ויצרו איום ממשי כלפיו: “האירוע בגינו הופסק המשחק היה כאשר הקיפו שחקני טייבה את שופט המשחק ולמעשה יצרו מבחינתו איום עליו”, נכתב.

עוד הוסיף הדיין כי מהסרטון שהוצג בפניו עולה תמונה קשה במיוחד: “נראים שחקנים בני 14-15 רודפים, תופסים ומכים באופן נמרץ את שחקני הקבוצה היריבה. זהו מראה מזעזע הראוי לכל גינוי ועונש”.

בית הדין הדגיש כי לא נראתה כל הגנה עצמית מצד שחקני טייבה, אלא להפך: “שחקני טייבה נראים רודפים במגרש ומחוצה לו אחרי שחקני צורן ומכים בהם נמרצות”.

בהתייחסות רחבה יותר לאירוע, מתח הדיין ביקורת חריפה על מצב הכדורגל במחלקות הנוער: “מגרשי הכדורגל הפכו בחלקם לזירת אלימות, התגוששות וונדליזם מתפרץ ובלתי נשלט. הגיעה העת לומר די”.

עוד צוין בהחלטה כי יישקל האם להעמיד לדין גם הורים מקבוצת צורן שנכנסו לכר הדשא לאחר שריקת הסיום, אם כי הודגש כי האחריות המרכזית לאלימות הוטלה על שחקני טייבה. ההחלטה ניתנה בהיעדר הצדדים ונחשבת לאחת המחמירות שניתנו בשנים האחרונות בכדורגל הנוער בישראל.

