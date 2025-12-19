יום שישי, 19.12.2025 שעה 20:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"הראה סימני חיים": הכול על עתידו של כריסטנסן

הדני הראה סימני חיים בגוודלחרה, שם שיחק היטב ואף כבש שער. ב-3.5 עונות הוא עדיין לא הגיע ל-100 הופעות וחוזהו מסתיים ב-2026. כיצד תנהג בארסה?

|
אנדראס כריסטנסן (IMAGO)
אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

אחרי כ-4 שנים בברצלונה כמעט בלי רעש, אנדראס כריסטנסן פתח בגוודלחרה בהרכב בפעם הרביעית בלבד העונה. הוא סיפק, כפי שקורה כמעט תמיד כשהוא משחק, הופעה טובה. הוא אף חתם את הופעתו בשער מקרי למדי שסלל את הדרך לניצחון של ברצלונה.

כל הסימנים מצביעים על כך שזו העונה האחרונה של כריסטנסן בברצלונה. חוזהו מסתיים ב-30 ביוני, מה שאומר שבתוך שבועיים הוא יהפוך לשחקן חופשי ויוכל לנהל משא ומתן על עתידו ללא מגבלות. כשהוא מתקרב לגיל 30, בברצלונה לא נראים נלהבים במיוחד לחדש את חוזהו.

שחקן צ'לסי לשעבר, שהגיע בהעברה חופשית מסטמפורד ברידג', מרוויח שכר שנמצא באמצע סקאלת השכר של המועדון. אך מעבר להיבט הכלכלי, במועדון מטילים ספק בתמורה להשקעה בשחקן שעדיין לא הגיע ל-100 הופעות ב-3.5 עונות.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

לכריסטנסן יש גם לא מעט יתרונות. כשהוא זמין, דבר שקורה פחות ממה שהצוות המקצועי היה מצפה לו, סף הכאב שלו נמוך מזה של שחקנים אחרים, הוא מספק רמת ביצוע יציבה יחסית. הוא ורסטילי ומעניק להאנזי פליק פתרון גם בקישור. הוא מנוסה ובעל הבנה מצוינת של המשחק. הוא יודע לשחק כי הוא מבין את המשחק והמאמן מעריך זאת.

מעבר לכך, הוא אינו יוצר בעיות בחדר ההלבשה. זה טיפוס שמעדיף שקט ולהישאר מרוכז בעבודה שלו. עם השנים הוא גם הראה שהוא מרגיש בנוח בעיר. בין אם שיחק הרבה ובין אם מעט, הוא תמיד אמר למקורביו שהוא מאושר בברצלונה ולא היה מתנגד להישאר.

מעדיף שקט. כריסטנסן (ברצלונה)מעדיף שקט. כריסטנסן (ברצלונה)

נותר לראות אם בשלב מסוים האינטרסים של ברצלונה ושל כריסטנסן יוכלו להיפגש. כדי שזה יקרה, הדני יצטרך להסכים לחוזה קצר עם מגבלות כלכליות. השחקן הנורדי מוערך מאוד בפרמייר ליג, וגם שערי ערב הסעודית תמיד יהיו פתוחים בפניו.

עם זאת, לאור אורח החיים שלו, ייתכן שיעדיף להישאר בברצלונה זמן רב יותר. גם התוכניות שלו לאחר המונדיאל מהוות גורם. עם 80 הופעות בנבחרת דנמרק, תהיה לו הזדמנות להעפיל לטורניר בצפון אמריקה בפלייאוף של חודש מרץ. זמן קצר לאחר מכן, הוא יצטרך לקבל החלטה סופית יחד עם ברצלונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */