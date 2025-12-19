"הראה סימני חיים": הכול על עתידו של כריסטנסן

אחרי כ-4 שנים בברצלונה כמעט בלי רעש, אנדראס כריסטנסן פתח בגוודלחרה בהרכב בפעם הרביעית בלבד העונה. הוא סיפק, כפי שקורה כמעט תמיד כשהוא משחק, הופעה טובה. הוא אף חתם את הופעתו בשער מקרי למדי שסלל את הדרך לניצחון של ברצלונה.

כל הסימנים מצביעים על כך שזו העונה האחרונה של כריסטנסן בברצלונה. חוזהו מסתיים ב-30 ביוני, מה שאומר שבתוך שבועיים הוא יהפוך לשחקן חופשי ויוכל לנהל משא ומתן על עתידו ללא מגבלות. כשהוא מתקרב לגיל 30, בברצלונה לא נראים נלהבים במיוחד לחדש את חוזהו.

שחקן צ'לסי לשעבר, שהגיע בהעברה חופשית מסטמפורד ברידג', מרוויח שכר שנמצא באמצע סקאלת השכר של המועדון. אך מעבר להיבט הכלכלי, במועדון מטילים ספק בתמורה להשקעה בשחקן שעדיין לא הגיע ל-100 הופעות ב-3.5 עונות.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

לכריסטנסן יש גם לא מעט יתרונות. כשהוא זמין, דבר שקורה פחות ממה שהצוות המקצועי היה מצפה לו, סף הכאב שלו נמוך מזה של שחקנים אחרים, הוא מספק רמת ביצוע יציבה יחסית. הוא ורסטילי ומעניק להאנזי פליק פתרון גם בקישור. הוא מנוסה ובעל הבנה מצוינת של המשחק. הוא יודע לשחק כי הוא מבין את המשחק והמאמן מעריך זאת.

מעבר לכך, הוא אינו יוצר בעיות בחדר ההלבשה. זה טיפוס שמעדיף שקט ולהישאר מרוכז בעבודה שלו. עם השנים הוא גם הראה שהוא מרגיש בנוח בעיר. בין אם שיחק הרבה ובין אם מעט, הוא תמיד אמר למקורביו שהוא מאושר בברצלונה ולא היה מתנגד להישאר.

מעדיף שקט. כריסטנסן (ברצלונה)

נותר לראות אם בשלב מסוים האינטרסים של ברצלונה ושל כריסטנסן יוכלו להיפגש. כדי שזה יקרה, הדני יצטרך להסכים לחוזה קצר עם מגבלות כלכליות. השחקן הנורדי מוערך מאוד בפרמייר ליג, וגם שערי ערב הסעודית תמיד יהיו פתוחים בפניו.

עם זאת, לאור אורח החיים שלו, ייתכן שיעדיף להישאר בברצלונה זמן רב יותר. גם התוכניות שלו לאחר המונדיאל מהוות גורם. עם 80 הופעות בנבחרת דנמרק, תהיה לו הזדמנות להעפיל לטורניר בצפון אמריקה בפלייאוף של חודש מרץ. זמן קצר לאחר מכן, הוא יצטרך לקבל החלטה סופית יחד עם ברצלונה.