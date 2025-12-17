לצ'ה פנתה למכבי חיפה במטרה לרכוש את רטנר

האם שחקן קבוצת הנוער של מכבי חיפה בדרכו לליגה האיטלקית? יכול מאוד להיות שכן. ל-ONE נודע לראשונה כי לצ’ה מהליגה הראשונה בארץ המגף פנתה למכבי חיפה באופן רשמי במטרה לרכוש את נבות רטנר, ונענתה בשלילה.

הקשר המצטיין של קבוצת הנוער של מכבי חיפה מסיים את חוזהו בסוף העונה ומקיים במקביל כבר משא ומתן עם הירוקים על הארכת חוזהו, כאשר הוא מבוקש אצל קבוצות נוספות בכדורגל הישראלי.

רטנר נחשב לאחד משחקני המפתח בקבוצה של איתי מרדכי, שנמצאת במקום השני בליגת העל לנוער. רק היום (רביעי) הוא שיחק מחצית ב-0:3 של הקבוצה על הפועל פתח תקווה.

כעת, בשל הסירוב של הירוקים להצעה של האיטלקים, העניין הרב שרטנר יוצר והעובדה שהוא יכול לעזוב בסיום העונה ללא תמורה, יהיה מעניין לראות מה הולך לקרות.