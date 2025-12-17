יום רביעי, 17.12.2025 שעה 20:37
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

לצ'ה פנתה למכבי חיפה במטרה לרכוש את רטנר

פרסום ראשון: הקבוצה מהסריה א' יצרה קשר עם הירוקים, שסירבו ובמו"מ עם השחקן על הארכת חוזהו. גם קבוצות מישראל רוצות את הקשר, שמסיים חוזה בקיץ

|
נבות רטנר. יעבור לאיטליה? (שחר גרוס)
נבות רטנר. יעבור לאיטליה? (שחר גרוס)

האם שחקן קבוצת הנוער של מכבי חיפה בדרכו לליגה האיטלקית? יכול מאוד להיות שכן. ל-ONE נודע לראשונה כי לצ’ה מהליגה הראשונה בארץ המגף פנתה למכבי חיפה באופן רשמי במטרה לרכוש את נבות רטנר, ונענתה בשלילה.

הקשר המצטיין של קבוצת הנוער של מכבי חיפה מסיים את חוזהו בסוף העונה ומקיים במקביל כבר משא ומתן עם הירוקים על הארכת חוזהו, כאשר הוא מבוקש אצל קבוצות נוספות בכדורגל הישראלי.

רטנר נחשב לאחד משחקני המפתח בקבוצה של איתי מרדכי, שנמצאת במקום השני בליגת העל לנוער. רק היום (רביעי) הוא שיחק מחצית ב-0:3 של הקבוצה על הפועל פתח תקווה.

כעת, בשל הסירוב של הירוקים להצעה של האיטלקים, העניין הרב שרטנר יוצר והעובדה שהוא יכול לעזוב בסיום העונה ללא תמורה, יהיה מעניין לראות מה הולך לקרות.

