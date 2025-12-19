ההחלטה הסופית של ברצלונה בנוגע לטר שטגן

מארק-אנדרה טר שטגן היה ללא ספק הכוכב הגדול של הופעת הבכורה של ברצלונה בגביע בגוודלחרה, כשחזר למגרשים לאחר מספר חודשים של פציעה ועם עתיד לא ברור כלל. מאמן ברצלונה, האנזי פליק, היה האחראי הבלעדי להחלטה על הצבתו בהרכב, החלטה שאיש לא ציפה לה, אך כזו שלדעתו הייתה מוצדקת לאור המאמץ שהשקיע הגרמני בחודשים האחרונים.

הדקות האיכותיות שהציג טר שטגן והאמון מצד המאמן אינם משנים כהוא זה את מפת הדרכים של הבלאוגרנה, טר שטגן אינו חלק מתוכניות העתיד של ברצלונה, והשוער עצמו הוא זה שיצטרך להגדיר את צעדיו הבאים בקריירה, עם עזיבה אפשרית בינואר או כמעט ודאית בקיץ הקרוב.

גם טר שטגן עצמו לא דמיין שישחק בגביע, בהתאם לשיחה שקיים לפני מספר ימים עם פליק. המאמן הודה לו על המקצוענות, אך הבהיר לו שוב את מצבו, ז'ואן גארסיה הוא ויישאר השוער הראשון העונה ובשנים הקרובות, והסיכויים של טר שטגן לשחק הם מינימליים. זו החלטה מקצועית של הצוות וגם של ברצלונה כמועדון, במטרה לבסס את הפרויקט הספורטיבי. מכאן ואילך, פליק אינו נכנס לפרטים החוזיים שנחתמו עד 2028, נושא שעל השוער וסביבתו לבחון ולנהל, ואם יהיה צורך גם לנהל משא ומתן מול המועדון.

מארק אנדרה טר שטגן והאנזי פליק (IMAGO)

טר שטגן שיחק באופן לא צפוי ועמד במשימה. בצוות המקצועי היו ספקות, אך בהחלטה הסופית היה משקל רב גם להדלפה שאירעה בשעות שלפני המשחק, ובה נמסרה ידיעה על פתיחה של וויצ’ך שצ'סני בהרכב בגוודלחרה. בתוך המועדון הדבר לא התקבל היטב ויצר מתח, שבסופו של דבר הוביל להרכב שונה. הגרמני הוכיח שהוא חזר לכשירות, וההופעה הייתה הזדמנות מצוינת עבורו להציג את עצמו לקראת החלון של ינואר, דבר שיכול להועיל לברצלונה, אף שלא ברור אם הגרמני אכן יבחר לעזוב

בבארסה לא יכפו בשום מקרה את עזיבתו בטווח הקצר, מתוך הבנה שהגרמני יכול להיות נכס חשוב עד סוף העונה, שכן קיימים ספקות רבים לגבי רמתו של שצ'סני בהשוואה לשנה שעברה. המשך דרכו של הגרמני עשוי לשמש ערובה למקרה של פציעה או השעיה של ז'ואן גארסיה, מצב שאיתו נאלץ המועדון להתמודד בתחילת העונה, במחיר של שחיקה ספורטיבית משמעותית.

מבחינת ברצלונה, הופעתו של טר שטגן בגביע אינה משנה כלל את התרחיש שנקבע. ההימור הוא על ז'ואן גארסיה, והציפייה היא שטר שטגן יסיק את מסקנותיו. אם יחליט להישאר כעת, לא תהיה בעיה, אך בקיץ ניתן יהיה להפעיל לחץ גדול יותר על מנת לחסוך שכר גבוה. מפת הדרכים של המועדון כוללת את עזיבתו הסופית של הגרמני וגם של שצ'סני, במטרה להעמיד צמד שוערים שיכלול את ז'ואן גארסיה ואת איניאקי פנייה, שלו חוזה בתוקף והוא מציג התקדמות גדולה בעונה הטובה שלו באלצ'ה.

אמבפה נעצר אצל אינאקי פנייה (IMAGO)

כעת ממתינה ברצלונה להחלטתו של טר שטגן. בקיץ הוא הבהיר בצורה חד משמעית שאין לו כל כוונה לעזוב, תוך העדפת שמירה על החוזה שנחתם עד 2028. עד השעות האחרונות גם עמדתו נותרה זהה. הגרמני מבין גם שההופעה בגביע הייתה סוג של פרס, וייתכן שתהיינה לו אפשרויות גם בסיבוב הבא, אך מעבר לכך לא הרבה. זהו צ’אנס קטן מדי עבור שוער ששואף להיות שוער ראשון וגם להגיע למונדיאל עם נבחרת גרמניה, דבר שיתאפשר רק אם יקבל דקות משחק.

עמדתו של הגרמני, נכון לעכשיו, אינה משתנה, אך בברצלונה לא פוסלים שינוי ככל שהחלון של ינואר יתקרב לסיומו. טר שטגן עשוי למשוך זמן עד הרגע האחרון, בתקווה שיתרחש אירוע כלשהו, שכן ברור לו שבינו לבין שצ'סני, השער יהיה בידיו. אם הכל יישאר כפי שהוא וז'ואן גארסיה יסיים את ינואר ללא בעיות, ייתכן שתיפתח אפשרות קטנה לעזיבה, אך כדי שזה יקרה, הגרמני יצטרך לקבל הצעה אטרקטיבית מבחינה מקצועית שתאפשר לו לצאת בהשאלה. מבחינה כלכלית, השוער לא ייפגע, שכן ברצלונה תשלים את שכרו במקרה כזה.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

וזו נקודה מרכזית נוספת שטרם נפתרה. הנחישות של הגרמני להישאר בברצלונה סגרה את הדלת בפני מספר אפשרויות מעניינות, והכל מצביע על כך שתהיה מעט מאוד תנועה בחלון החורף בכל הנוגע לשוערים. טר שטגן יסכים רק להצעה ממועדון בכיר שיבטיח לו בוודאות את המקום בהרכב, וזה נראה תרחיש מורכב, אלא אם טוטנהאם תעשה צעד קדימה או שתתרחש פציעה באחת מעמדות השוער החשובות בשבועות הקרובים.

תרחיש אחר לחלוטין הוא זה שמתוכנן לקיץ. אם טר שטגן לא יעזוב כעת, שני הצדדים יצטרכו לנהל משא ומתן על פרידה החל מחודש יוני. לברצלונה לא משתלם להחזיק שכר כה גבוה ללא כמעט דקות משחק, ומבחינה מקצועית גם לשוער יש עניין להרגיש דמות מרכזית. החוזה מהווה בעיה, אך מדובר בנושא שניתן לנהל עליו משא ומתן כדי למצוא פתרון שיהיה נוח לשני הצדדים.