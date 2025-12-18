"מביש": גשם של ביקורות בסנגל על פברגאס

יום שני לא היה ערב מוצלח עבור מאמן קומו. קבוצתו של ססק פברגאס הפסידה 1:0 לרומא, רשמה הפסד שני ברציפות וספגה מעידה נוספת שמרחיקה אותה שוב מהמאבק על המקומות האירופיים. כמו בשאר הליגות הבכירות, המחזור הזה עמד בסימן פרידת הכוכבים שיוצאים לגביע אפריקה, כשהנבחרות מקוות שכל השחקנים יגיעו בריאים ושלמים למרוקו.

אלא שהמזל הפנה עורף לסנגל. לאחר כחצי שעה של משחק, אחד משחקניה הבולטים, אסאן דיאו, עצר בפתאומיות ונפל על הדשא כשהוא דומע. הוא הוחלף בעקבות פציעה בשריר הארבע ראשי, והשתתפותו בגביע אפריקה הועמדה בספק רציני.

לא עבר זמן רב עד שביקורות חריפות הופנו כלפי קפטן ארסנל לשעבר מצד אוהדי סנגל, שטענו כי העלה את דיאו להרכב למרות שידע שהוא זומן לנבחרתו. המחלוקת החריפה לאחר דבריו של המאמן הקטלוני ל'סקיי ספורט', שם הביע בבירור את התנגדותו לזימונו של השחקן לטורניר היבשתי.

אסאן דיאו (IMAGO)

"באשר לאסאן דיאו, אני מעדיף שלא להיכנס לפרטים. הוא זומן, דיברתי איתו אחרי המשחק נגד אינטר והוא מכיר היטב את דעתי. גם עם המאמן דיברתי. בכנות, זו לא הייתה שיחה נעימה. אני אוהד גדול של נבחרות, ואני מקווה שכולם יוכלו לנסוע. אבל ביקשתי טובה שלא ייקחו אותו, כי הוא שיחק רק 3 משחקים ב-8 חודשים. התשובה של המאמן? שאם הוא לא ייסע, הוא לא ישחק במונדיאל. זה היה לא נעים. אם שחקן משחק בפחד בגיל 20, כשכל הקריירה עוד לפניו, זו טעות".

עלייה ונפילה בשנה האחרונה

2025 הייתה שנת הפריצה של אסאן דיאו. בחלון החורף הוא הגיע לחופי אגם קומו מבטיס תמורת 12 מיליון אירו. בחצי השני של העונה הוא הפך לשחקן מפתח עבור ססק, פתח בהרכב והיה חלק מההצלחה שהפכה את קומו לקבוצה המפתיעה של הסרייה א’.

אסאן דיאו (IMAGO)

באפריל, שבועות ספורים לאחר שהשחקן החליט לייצג את מדינת הולדתו במקום את ספרד, הוא שבר את כף רגלו. למרות שחזר זמנית במהלך מחנה קדם העונה באוגוסט, הוא נפצע שוב ושב לשחק רק בסוף אוקטובר, ועדיין סבל מחוסר יציבות.

"כנראה שגם הפעם הוא לא היה צריך לשחק, אבל בחרתי בו כי הוא עוזב ולא יהיה איתי במשך חמישה שבועות. מאחר שאנחנו משלמים לו שכר, העדפתי שישחק קצת איתנו. שיחה מתוחה עם פאפה תיאו? הוא אמר שאם דיאו לא יגיע אליהם, הוא לא ישחק במונדיאל. זה לא הוגן, ואפילו מביש", הצהיר ססק. בסנגל ראו בדברים הללו חוסר כבוד.

המתיחות בין מאמן קומו למאמן נבחרת סנגל נמצאת בשיאה, ולא נראה שהפיוס ביניהם קרוב. פברגאס אף ספג גל של תגובות עוינות בחשבון האינסטגרם שלו, שם הפוסטים האחרונים שלו התמלאו בביקורת. הקורבן העיקרי, עם זאת, נותר אסאן דיאו, שהשתתפותו בגביע אפריקה, אף שעדיין לא נשללה סופית, נראית מורכבת יותר ויותר בשל חומרת הפציעה וחוסר הוודאות סביבה.