"האם נשבית את הספורט בגלל החולצות? אולי"

סערת החולצה של אוהדי הפועל ת”א, אותה במשטרה לא מוכנים להכניס לאצטדיון בלומפילד במשחק מול מכבי בני ריינה ביום שבת, מתקרבת לנקודת רתיחה. לכולם ברור שצפוי פיצוץ גדול בשבת, אבל עד כה השיחות בין המשטרה, ההתאחדות לכדורגל והמועדון לא נשאו פרי.

ח"כ סימון דוידסון, סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, יצא נגד החלטת המשטרה והודיע שיגיע למשחק עם החולצה, מי שיצר עימות חריף עם המפכ"ל דני לוי. שלושה ימים לפני המשחק, דוידסון ותת ניצב ליאור אבודרהם מחטיבת הדוברות במשטרה התעמתו מילולית בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, כשאבודרהם חשף כי המשטרה עשויה בקונסטולציה מסוימת אף להשבית את הספורט הישראלי בגלל החולצות הללו. צפו:

סאגת חולצות אוהדי הפועל תל אביב

ליאור, מה תעשו אם כל אוהדי הכדורגל יגיעו עם החולצות האלה?

“נעשה הערכת מצב ונקבל החלטות מושכלות”.

תשביתו את הספורט בגלל חולצות?

"אולי, יכול להיות, אם בסיום הערכת המצב, שיבצע אותה קצין בכיר, מפקד המגרש או המרחב הרלוונטי, זו תהיה ההחלטה, אז זו תהיה ההחלטה. למשטרת ישראל אין שום רצון להשבית את הספורט, אנחנו אוהדי כדורגל לפני שאנחנו שוטרים, אנחנו מגיעים למגרשים, רוצים להגיע עם הילדים שלנו ושלא תעוף לנו אבוקה או זיקוק מעל הראש, אנחנו לא רוצים נאצות במגרשי הספורט. יש שוטר חטוף בעזה – כשמשתלחים במשטרה משתלחים גם בו”.