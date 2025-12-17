יום רביעי, 17.12.2025 שעה 20:40
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

כיבדי גורדון מתארח באולפן ונפרדים מג'ון סינה

האזינו לפודקאסט "נוקאאוט!": האח של אהבת השם דיבר על הדרך שלו והחלום. וגם: מסכמים את האירוע האחרון של UFC ל-2025 ואומרים שלום למתאבק האגדי

|
פודקאסט
פודקאסט "נוקאאוט!" (גרפיקה - אופק שדה)

יניב קמינסקי ואולגה רובין מארחים בפרק החדש של נוקאאוט את האח המוכשר הנוסף לבית משפחת גורדון, כיבדי, ששיתף על ההתחלה שלו בעולם ספורט הזירה, המעבר לברזיל, והדרך שלו לחלום על חגורת UFC. על הבחירה שלו ב-MMA וגם על ההצלחה המטורפת של האח הקטן בשבועות האחרונים, וענינו על שאלות מהבית. 

בנוסף, סיכמנו את האירוע האחרון לשנה של ה-UFC, והעדכונים החמים לקראת תחילת 2026. גם בתוכנית: החדשות לגבי טופוריה ופסק הזמן הלא צפוי שלו מהזירה, קונור בצעד מפתיע, אלכס פריירה עם מסרים סותרים.

עוד בפרק – הכרזות חדשות ושמועות חזקות, מתכוננים לקראת הקרב הגדול של פול וג׳ושוע בשבת, ואיך לא, נפרדים ביחד עם שמוליק מזרחי, שדר וכתב ONE שמתארח לראשונה בתוכנית, מאגדת ההיאבקות ג׳ון סינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */