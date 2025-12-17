כיבדי גורדון מתארח באולפן ונפרדים מג'ון סינה

יניב קמינסקי ואולגה רובין מארחים בפרק החדש של נוקאאוט את האח המוכשר הנוסף לבית משפחת גורדון, כיבדי, ששיתף על ההתחלה שלו בעולם ספורט הזירה, המעבר לברזיל, והדרך שלו לחלום על חגורת UFC. על הבחירה שלו ב-MMA וגם על ההצלחה המטורפת של האח הקטן בשבועות האחרונים, וענינו על שאלות מהבית.

בנוסף, סיכמנו את האירוע האחרון לשנה של ה-UFC, והעדכונים החמים לקראת תחילת 2026. גם בתוכנית: החדשות לגבי טופוריה ופסק הזמן הלא צפוי שלו מהזירה, קונור בצעד מפתיע, אלכס פריירה עם מסרים סותרים.

עוד בפרק – הכרזות חדשות ושמועות חזקות, מתכוננים לקראת הקרב הגדול של פול וג׳ושוע בשבת, ואיך לא, נפרדים ביחד עם שמוליק מזרחי, שדר וכתב ONE שמתארח לראשונה בתוכנית, מאגדת ההיאבקות ג׳ון סינה.