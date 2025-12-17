יום רביעי, 17.12.2025 שעה 20:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3012-2513הפועל ת"א1
2611-2712מכבי חיפה2
2616-2613מכבי פ"ת3
2523-4113מכבי נתניה4
2415-2313הפועל ב"ש5
2423-2413בית"ר ירושלים6
2314-2713מכבי ת"א7
2124-2713הפועל פ"ת8
1912-1613בני יהודה9
1820-2113מ.ס. אשדוד10
1828-1913עירוני ק"ש11
1519-2213הפועל כפ"ס12
1522-2412הפועל רעננה13
1128-1513הפועל ראשל"צ14
1131-1313מכבי הרצליה15
1031-2313הפועל רמה"ש16
932-1413הפועל חיפה17
136-1013הפועל עכו18

עוד שלישייה: 0:3 לנוער של חיפה על הפועל פ"ת

חניכיו של איתי מרדכי המשיכו בכושר הנהדר ואחרי השלישיות נגד נאנט וראשל"צ הם חגגו גם על המלאבסים במחזור ה-13. דניאל דרזי כבש, צמד לניב גבאי

|
דניאל דרזי (שחר גרוס)
דניאל דרזי (שחר גרוס)

יממה לאחר קיומם של שבעה מבין תשעת משחקי המחזור ה-13 בליגת העל לנוער, המשיך לו היום (רביעי) המחזור עם צמד משחקי הנעילה, בהם נטלו חלק שלוש מהקבוצות ששיחקו ביום ראשון האחרון. במוקד, מכבי חיפה של איתי מרדכי המשיכה בכושר הנהדר שלה ורשמה 0:3 נגד הפועל פתח תקווה.

מכבי חיפה - הפועל פ"ת 0:3

מכבי חיפה שומרת על קצב גבוה. שבוע לאחר שזכתה בניצחון 2:3 במשחק הגומלין מול נאנט הצרפתית והעפילה לשלב 32 הגדולות של ליגת האלופות, שלושה ימים אחרי ניצחון בתוצאה זהה במשחק החוץ מול הפועל ראשל"צ, החניכים של איתי מרדכי וצדוק מלכה אירחו את הפועל פ"ת, ששמטה בשבת האחרונה פעמיים יתרון של שני שערים במשחק הדרבי מול מכבי, שניצחה 3:4. הפועל פ"ת התייצבה למשחק כשהיא מרוחקת תשע נקודות ומשחק חסר מפסגת הטבלה. 

כמו שחקני הפועל ראשל"צ ביום ראשון, גם שחקני הפועל פ"ת קיוו לתפוס את מכבי חיפה עייפה ועם פחות ריכוז ואנרגיות. בשורות הפועל פ"ת עלו צמד שחקנים עם עבר בקבוצות הנערים של מכבי חיפה, השוער נהוראי חבזו (2008) והקשר ליאם וטמכטר (2006), שבעונתו הראשונה כשחקן נוער לבש את המדים הירוקים. מכבי חיפה, שחסרה גם הערב את הקשר הפצוע איתי סולומון (2007), המשיכה בשלה ורשמה ניצחון 12 ב-13 המשחקים האחרונים בכל המסגרות.

איתי מרדכי (רועי כפיר)איתי מרדכי (רועי כפיר)

מכבי חיפה פתחה את המשחק בסערה. כבר בדקה הראשונה החלוץ ניב גבאי (2007) סיים בבעיטה לרשת מהלך של אחד על אחד מול שוערה של פ"ת, ובשערו החמישי העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:1. מכבי חיפה המשיכה להיות דומיננטית, אך לא הייתה מספיק חדה בפעולות האחרונות. עם זאת, בדקה ה-43 הקפטן, דניאל דרזי (2006), שמצוי בכושר שיא, הצליח לכבוש שער בבעיטה ולהכפיל את יתרונה של קבוצתו ל-0:2.

המחצית השנייה המשיכה עם יוזמה התקפית מצד שתי הקבוצות, אך רק אחת מהן הניבה שער: בדקה ה-83 ניב גבאי סיים מהלך עם בעיטה מהרחבה לרשת, השלים צמד ובשערו החמישי העונה קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 0:3 לזכות מכבי חיפה.

