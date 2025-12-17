רשמית: מכבי ת"א תתארח בברצלונה ללא קהל

החלטה סופית בספרד: משחק היורוליג בין מכבי תל אביב לברצלונה, שייערך ב-6 בינואר, יתקיים בדלתיים סגורות. הרשויות במדינה הודיעו רשמית היום (רביעי) כי הכניסה לאוהדים תיאסר, ובכך הפכה מכבי לנציגה הישראלית האחרונה שנתקלת במדיניות זו העונה.

בכך, מצטרפים הצהובים לשורת קבוצות מישראל שכבר שיחקו העונה בספרד ללא קהל מסיבות ביטחוניות, ביניהן הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון ובני הרצליה. מדובר במדיניות עקבית של הספרדים מתחילת העונה הנוכחית מול כל נציגה מהליגה שלנו.

ההודעה מגיעה יממה בלבד לאחר משחקם של הצהובים בדובאי, שגם הוא נערך ללא קהל ביציעים. בסיום אותו משחק התייחס המאמן עודד קטש לסוגיה והביע תקווה שבביקורים הבאים של הקבוצה במדינה הערבית, המגבלות יוסרו והשחקנים יוכלו ליהנות מהתמיכה של הקהל המקומי.