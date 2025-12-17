לואיס סוארס האריך חוזה באינטר מיאמי

“לא נשאר מה להוכיח, אז בוא נהנה”, כך הודיעו באינטר מיאמי הערב (רביעי) על הארכת החוזה של לואיס סוארס עד סוף 2026. אחרי פרישתם של ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס, החלוץ בן ה-38 ממשיך באלופת ה-MLS לעונה נוספת, ובכך הוא נשאר השריד ה”מבוגר” האחרון בקבוצה של מסצ’רנו מלבד ליאו מסי.

סוארס כבש בעונה החולפת, שכזכור הסתיימה בזכייה התואר, 14 שערים בכל המסגרות, אליהם הוסיף 14 בישולים. בסרטון שהוציא המועדון הדגישו את המחוייבות וההקרבה שהשחקן הוותיק נתן לקבוצה, ואת המורשת של החלוץ באמריקה, הסרטון נגמר בכיתוב “לא נשאר דבר להוכיח, כל מה שנותר הוא ליהנות”.

אחרי שעזב את אתלטיקו מדריד ב-2022, חזר השחקן מאורוגוואי לדרום אמריקה. תחילה לנאשיונאל ואחרי פחות משנה הגיע לגרמיו. למיאמי הגיע בינואר 24, והצטרף לחברו הוותיק מברצלונה, ליאו מסי. הארכת החוזה אומרת שסוארס ישלים 3 שנים בארה”ב.