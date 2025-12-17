יום רביעי, 17.12.2025 שעה 18:05
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

ספרד, איטליה או פורטוגל? היעד הבא של ברונו

לאחר שחשף כי מנצ'סטר יונייטד רצתה שיעזוב לסעודיה בקיץ, הכוכב התראיין במולדתו וחשף את התוכניות שלו לעתיד: "הייתי רוצה לחוות את הליגה הספרדית"

ברונו פרננדש. יעזוב את מנצ'סטר יונייטד? (IMAGO)
לאחר שחשף כי מנצ’סטר יונייטד רצתה שיעזוב בקיץ, ברונו פרננדש העניק ראיון נרחב לתקשורת הפורטוגלית, בו שפך אור על השאיפות המקצועיות שלו וחשף כי למרות מחויבותו הנוכחית לאולד טראפורד, הלב שלו מושך למקומות אחרים ביבשת: "אני רוצה להישאר ביונייטד כל עוד אני מרגיש רצוי, אבל הייתי רוצה לחוות את הליגה הספרדית ולהילחם על תארים גדולים באיטליה".

עבור פרננדש, חזרה לארץ המגף היא הרבה מעבר לאתגר מקצועי בלבד. הקשר, שהחל את דרכו המקצוענית במדינה, מרגיש אליה חיבור אישי עמוק: "יש לי הרבה קשרים לאיטליה... הבת שלי נולדה שם", הסביר הכוכב. השילוב בין המשיכה לליגה הספרדית הטכנית לבין הרצון לשוב לצמרת הכדורגל האיטלקי, מעלה שאלות רבות לגבי עתידו במדי השדים האדומים, במיוחד לאור הדיווחים האחרונים הקושרים את שמו גם לענקית הגרמנייה, באיירן מינכן.

בנוסף ליעדים הגדולים באירופה, ברונו חושף תוכניות גם לטווח הרחוק יותר, הכוללות חזרה למולדתו: "חשבתי על חזרה לפורטוגל, והאופציה הראשונה תהיה ספורטינג ליסבון", הצהיר השחקן שנמכר מליסבון ליונייטד ב-2020 תמורת כ-68 מיליון פאונד. עם זאת, הוא הבהיר כי לא יחזור בכל מחיר: "אני לא רוצה 'לגרור את עצמי' שם, אלא להוסיף למועדון. אני רוצה להיות מאושר כפי שהייתי בספורטינג, ולא להרוס את התדמית שהשארתי מאחור".

למרות השאיפות הללו, הלחץ עליו מצד הליגה הסעודית נמשך, כאשר אל-הילאל כבר הגישה בעבר הצעה דמיונית של כ-100 מיליון פאונד למועדון, וחוזה אישי שהיה יכול להניב לו 65 מיליון פאונד בעונה. הקשר סיכם את תחושותיו לגבי הנאמנות למועדון הנוכחי שלו: "החלטתי להישאר כי אני באמת אוהב את המועדון, אבל נאמנות היא כבר לא משהו מוערך כפי שהייתה בעבר".

