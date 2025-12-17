הרווח של מכבי פתח תקווה מעסקת תאי בריבו

כפי שפורסם ב-ONE, החלוץ היהודי ארגנטינאי, תומאס רוזיץ', נחת בישראל והחל להתאמן בימים האחרונים במדי מכבי פתח תקווה. רוזיץ' מותיר עד כה רושם לא רע, אך מחר צפוי המאמן נועם שוהם לערוך משחקון פנימי על מנת לבחון יותר את יכולתו ולקבל החלטה לגביו בימים הקרובים.

המלאבסים המשיכו הבוקר (רביעי) בהכנות למשחק מול הפועל כפר שלם, כאשר למאמן סגל מלא: עידן ורד אמור לרשום הופעת בכורה בסגל, בעוד שוהם יצטרך להחליט האם לספסל את הקשר לירן חזן בפעם השנייה ברציפות.

הבשורה הטובה מהמועדון מגיעה מכיוונו של תאי בריבו: לאחר מכירתו מפילדלפיה לדי.סי יונייטד ב-4.4 מיליון דולר, המועדון צפוי לקבל דמי סולידריות של 3% משווי העסקה. משמעות הדבר היא שפ"ת תשלשל לכיסה סכום הקרוב לחצי מיליון שקלים. כזכור, היו"ר אבי לוזון בא לקראת השחקן במעברו הראשון מישראל לאוסטריה והסכים להפחית מדמי ההשבחה עליו.

אגב, המלאבסים הם לא הקבוצה היחידה שתרוויח מהמעבר: גם הפועל ראשל"צ, במדיה גדל, תכניס 2% משווי העסקה, כאשר מדובר על סכום הקרוב ל-300,000 שקלים, בהחלט סכום שיוכל לסייע בחיזוק בינואר לקבוצה שרוצה להעפיל לליגת העל.