3218-3515מכבי פ"ת1
3213-2715מכבי הרצליה2
2515-1815הפועל כפ"ס3
2416-2215הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2120-2215הפועל ר"ג7
2018-1915הפועל עכו8
2024-2315עירוני מודיעין9
1921-2115מ.ס קריית ים10
1822-1515הפועל רעננה11
1533-2615מכבי יפו12
1421-1915הפועל חדרה13
1425-1415בני יהודה14
1328-1415הפועל עפולה15
1023-1515הפועל נוף הגליל16

הרווח של מכבי פתח תקווה מעסקת תאי בריבו

המלאבסים ישלשלו לכיסם קרוב לחצי מיליון שקלים ממעבר החלוץ לדי סי יונייטד. גם הפועל ראשל"צ תזכה לנתח. כפי שפורסם ב-ONE: רוזיץ' נחת ומתאמן

|
תאי בריבו חוגג (אורן בן חקון)
תאי בריבו חוגג (אורן בן חקון)

כפי שפורסם ב-ONE, החלוץ היהודי ארגנטינאי, תומאס רוזיץ', נחת בישראל והחל להתאמן בימים האחרונים במדי מכבי פתח תקווה. רוזיץ' מותיר עד כה רושם לא רע, אך מחר צפוי המאמן נועם שוהם לערוך משחקון פנימי על מנת לבחון יותר את יכולתו ולקבל החלטה לגביו בימים הקרובים.

המלאבסים המשיכו הבוקר (רביעי) בהכנות למשחק מול הפועל כפר שלם, כאשר למאמן סגל מלא: עידן ורד אמור לרשום הופעת בכורה בסגל, בעוד שוהם יצטרך להחליט האם לספסל את הקשר לירן חזן בפעם השנייה ברציפות.

הבשורה הטובה מהמועדון מגיעה מכיוונו של תאי בריבו: לאחר מכירתו מפילדלפיה לדי.סי יונייטד ב-4.4 מיליון דולר, המועדון צפוי לקבל דמי סולידריות של 3% משווי העסקה. משמעות הדבר היא שפ"ת תשלשל לכיסה סכום הקרוב לחצי מיליון שקלים. כזכור, היו"ר אבי לוזון בא לקראת השחקן במעברו הראשון מישראל לאוסטריה והסכים להפחית מדמי ההשבחה עליו.

אגב, המלאבסים הם לא הקבוצה היחידה שתרוויח מהמעבר: גם הפועל ראשל"צ, במדיה גדל, תכניס 2% משווי העסקה, כאשר מדובר על סכום הקרוב ל-300,000 שקלים, בהחלט סכום שיוכל לסייע בחיזוק בינואר לקבוצה שרוצה להעפיל לליגת העל.

