גלוך: אני לא מאשים את המאמן ששיחקתי פחות

אוסקר גלוך הגיע לאייאקס בהתרגשות גדולה. השחקן הישראלי חווה פתיחה לא פשוטה במועדון הענק ההולנדי, כשברמה הקבוצתית הקבוצה מאמסטרדם מתקשה מאוד, אבל ברמה האישית, הלגיונר מתחיל להראות מספרים יותר חיוביים. הקשר התראיין היום (רביעי) לתקשורת המקומית, וסיפק ציטוטים מעניינים.

גלוך פתח בדבריו: “אני לא מאשים את המאמן ששיחקתי פחות. אני אוהב להסתכל רק על עצמי. יצא לי לשחק במגוון עמדות בהתקפה וגם בקישור. התפקיד שלי הוא להיות השחקן החופשי ולייצר כאוס אצל היריבה”.

“בזלצבורג שיחקנו שני קשרים התקפיים, כשאני משכתי יותר שמאלה. פה יוצא לי לשחק גם ככנף ימין וגם כ-9 מזויף. הדבר שהכי חשוב לי הוא לשחק את המשחק שלי, שהוא לכדרר, לבשל, להבקיע. בחודשיים שלי כאן העבודה שלי בהגנה השתפרה, ואני יודע שאני צריך עוד לשפר אותה”.

אוסקר גלוך (אייאקס)

על העניינים הפוליטיים, והקושי ששחקן ישראלי יכול לחוות סביבם, הגיב: “בשבילי מה שחשוב הוא שכולם יחיו בשלום אחד עם השני. העצירה של המלחמה היא האינטרס של הכלל”.

בנוסף, הלגיונר נשאל על אבא ומעורבותו: “הוא לא הפסיק להגיד לי שזה קריטי שששתי הרגליים שלי יהיו טובות באותה המידה, וכמובן שזה עזר לי. הוא עדיין מתערב הרבה בקריירה שלי, יש לו הבנה מצוינת בכדורגל.

אוסקר גלוך פורץ קדימה (IMAGO)

“אני נהנה מאוד לדבר איתו על מגוון דברים, גם אם יש לי קשיים. הוא אדם ביקורתי. כשאני מבקיע שני שערים, הוא מסוגל לומר: ‘למה לא שלושה’? הוא דוחף אותי באופן תמידי ושמח שאני מתפתח בכל ההיבטים. אנחנו נהנים מכך ביחד”, הוסיף.

אוסקר סיים על שאר הלגיונרים וההצלחה שלהם בעולם: “כיום יש עוד ועוד שחקנים שלנו שמשחקים במפעלים האירופיים השונים. גם ב-MLS יש לנו שחקנים שמצליחים. ארצות הברית אטרקטיבית לישראלים. אני אישית מרגיש מאוד נוח כאן, גם ברחוב. האוהדים מאוד נחמדים אליי”.