דיווח בספרד: מועד החזרה למגרשים של אראוחו

לפי דיווח ב’מארקה’, רונאלד אראוחו מתכנן לחזור בהדרגה לאימונים לאחר פגרת חג המולד, במטרה להיכנס לכושר ולחזור למגרשים במהלך חודש ינואר, בהתאם להחלטת הצוות המקצועי. הבלם האורוגוואי, שהיה רחוק מאור הזרקורים בתקופה האחרונה ואף ביקר בישראל במסגרת ‘מסע רוחני’, מרגיש מוכן מנטלית ופיזית ורוצה לסייע לחבריו לקראת החלק המכריע של העונה.

כזכור, אראוחו נעדר מאז משחק ליגת האלופות ב-25 בנובמבר, אז הובסה ברצלונה 3:0 והוא הורחק בכרטיס אדום עוד לפני סיום המחצית הראשונה. לאחר אותו משחק, ביקש הבלם לעצור ולהתרחק זמנית מכדורגל כדי להתאושש נפשית. האנזי פליק כיבד את בקשתו וקרא לשמור על פרטיותו, ובשבועות האחרונים שמו של השחקן כמעט ולא עלה עד שהחליט בעצמו לעשות צעד קדימה.

במהלך התקופה הזו המשיך אראוחו להתאמן לבדו בחדר הכושר, ובמקביל גם ניצל את הזמן לנסיעות פרטיות, ביניהן אותה חופשה בישראל, בה הוא ביקר בכנסיות ואתרים קדושים, ולקח קצת זמן להתאווררות. הבלם ביקש לצאת להפסקה קצרה משגרת הלחצים בברצלונה, ובחר דווקא בארץ הקודש כיעד שמעניק לו רוגע, רוחניות והזדמנות להתנתק מההמולה שסביבו.

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

גם השחקן וגם המועדון ניהלו את הסיטואציה בדיסקרטיות מלאה, כשההחלטה על מועד החזרה נותרה בידיו של הבלם. כעת, ההערכה היא שלאחר החופשה הוא כבר יהיה כשיר, כשהמטרה הראשונית היא הדרבי מול אספניול ב-3 בינואר ולאחר מכן הסופרקופה בסעודיה. בברצלונה יודעים שחזרתו של אראוחו מהווה חיזוק משמעותי עד סוף העונה, כאשר הכוונה של שני הצדדים היא שיישאר במועדון ויכבד את החוזה שחתם עליו עד יוני 2031.