יום רביעי, 17.12.2025 שעה 18:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

דיווח בספרד: מועד החזרה למגרשים של אראוחו

הבלם מתכנן לשוב לאימונים ולהיות זמין לשחק לאחר פגרת חג המולד. כזכור, האורוגוואי לקח הפסקה כדי להתאושש נפשית ואף ביקר בישראל במסגרת מסע רוחני

|
רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

לפי דיווח ב’מארקה’, רונאלד אראוחו מתכנן לחזור בהדרגה לאימונים לאחר פגרת חג המולד, במטרה להיכנס לכושר ולחזור למגרשים במהלך חודש ינואר, בהתאם להחלטת הצוות המקצועי. הבלם האורוגוואי, שהיה רחוק מאור הזרקורים בתקופה האחרונה ואף ביקר בישראל במסגרת ‘מסע רוחני’, מרגיש מוכן מנטלית ופיזית ורוצה לסייע לחבריו לקראת החלק המכריע של העונה.

כזכור, אראוחו נעדר מאז משחק ליגת האלופות ב-25 בנובמבר, אז הובסה ברצלונה 3:0 והוא הורחק בכרטיס אדום עוד לפני סיום המחצית הראשונה. לאחר אותו משחק, ביקש הבלם לעצור ולהתרחק זמנית מכדורגל כדי להתאושש נפשית. האנזי פליק כיבד את בקשתו וקרא לשמור על פרטיותו, ובשבועות האחרונים שמו של השחקן כמעט ולא עלה עד שהחליט בעצמו לעשות צעד קדימה.

במהלך התקופה הזו המשיך אראוחו להתאמן לבדו בחדר הכושר, ובמקביל גם ניצל את הזמן לנסיעות פרטיות, ביניהן אותה חופשה בישראל, בה הוא ביקר בכנסיות ואתרים קדושים, ולקח קצת זמן להתאווררות. הבלם ביקש לצאת להפסקה קצרה משגרת הלחצים בברצלונה, ובחר דווקא בארץ הקודש כיעד שמעניק לו רוגע, רוחניות והזדמנות להתנתק מההמולה שסביבו. 

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

גם השחקן וגם המועדון ניהלו את הסיטואציה בדיסקרטיות מלאה, כשההחלטה על מועד החזרה נותרה בידיו של הבלם. כעת, ההערכה היא שלאחר החופשה הוא כבר יהיה כשיר, כשהמטרה הראשונית היא הדרבי מול אספניול ב-3 בינואר ולאחר מכן הסופרקופה בסעודיה. בברצלונה יודעים שחזרתו של אראוחו מהווה חיזוק משמעותי עד סוף העונה, כאשר הכוונה של שני הצדדים היא שיישאר במועדון ויכבד את החוזה שחתם עליו עד יוני 2031.

