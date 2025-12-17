בילנקי חזר לאימונים חלקיים. שפסו עדיין לא

עירוני טבריה ממשיכה להתכונן לקראת משחקה בשבת (19:30, גרין), מול הפועל באר שבע. בקבוצה מגיעים עם הרבה לחץ, אחרי ההפסד להפועל חיפה (2:0), שסיבך את הקבוצה בחלק התחתון של הטבלה.

אם יחסי הכוחות, שמראש נוטים בבירור לצד האורחת, לא ברורים מספיק, הקבוצה של אלירן חודדה גם צריכה להתמודד עם סגל חסר וחוסרים משמעותיים: מי שייעדרו מהמשחק בוודאות הם כמובן מוחמד אוסמן, שהורחק בהפסד (2:0) להפועל חיפה בשבת שעברה ו-ווהיב חביבאללה, הסובל מקרע במפשעה.

בטבריה מנסים עדיין להכשיר את הארון שפסו, שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי, ואת סטניסלב בילנקי, שמחלים משבר ברגלו. השני עורך אימונים חלקיים ומנסה לחזור בהדרגה לאימונים מלאים. הראשון עדיין לא מתאמן ורק לקראת האימון המסכם ביום שישי, נדע האם השניים יעמדו לרשותו של חודדה. "המצב כמובן ממש לא אידאלי, אבל נצטרך לדעת לבוא הכי טוב שאפשר עם מה שיש ועם זה נצטרך להוציא נקודות", אמרו במועדון.