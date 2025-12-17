יום רביעי, 17.12.2025 שעה 20:40
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

דקה 39: סנטאנדר - ויאריאל 0:2

גביע ספרדי, 32 האחרונות: הצוללת הצהובה מסתבכת מול מוליכת הליגה השנייה והיא כבר בפיגור כפול אחרי צמד גדול של אראנה. מנור סולומון פתח על הספסל

|
איוסה פרס (IMAGO)
איוסה פרס (IMAGO)

אחרי שהחצי הראשון של המשחקים שוחק אתמול, כשברצלונה כבר הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, שלב 32 האחרונות של גביע המלך הספרדי ממשיך בשעה זו, כשויאריאל מתארחת אצל ראסינג סנטאנדר מהליגה השנייה במטרה להעפיל לשלב הבא. מנור סולומון פותח על הספסל.

הצוללת הצהובה מגיעה למשחק אחרי שבסיבוב הקודם ניצלה מסנסציה, כשגברה אנטוניאנו מהליגה הרביעית 3:5 בדו קרב מהנקודה הלבנה. בנוסף, מנור סולומון וחבריו לא שיחקו בסוף השבוע האחרון בליגה המקומית, לאחר שסופת גשמים דחתה את המשחק שלהם נגד לבאנטה.

הקבוצה המארחת מבחינתה רוצה לנסות ולחולל הפתעה הערב, כשהיא ממוקמת בפסגת הליגה השנייה אחרי 18 מחזורים ויודעת שוויאריאל ככל הנראה לא תעלה עם ההרכב הראשון שלה. הישג השיא של סנטאנדר בטורניר הגיע בעונות 2007/08 ו-2009/10, בהן הגיעה לחצי גמר הגביע. 

מחצית ראשונה

דקה 2 – ז’ורז’ מקיווטדזה לא היה רחוק מהראשון של ויאריאל, אך בעט חלש לידיו של פלמאן אנדריב. 

דקה 6, שער! ראסינג עלתה ל-0:1: אלדאסורו העביר כדור לחואן קרלוס אראנה, שהסתובב נהדר על ההגנה הצהובה וסיים חד מול ארנאו טנאס.

דקה 19 – מצב נוסף לוויאריאל. סנטי קומסאניה בעט בקרוב אבל לא הצליח להכניע את השוער.

דקה 26 – אדריאה אלטמיריה ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אבל פספס את המסגרת.

דקה 28, שער! ראסינג סנטאנדר כבר ב-0:2: ויאריאל נותרה בהלם. חטיפה גדולה של סאיינז-מאזה הביאה את הכדור לרגלו של אראנה, שבעט מדויק, השלים צמד והכפיל את היתרון של המארחת.

הרכב ראסינג סנטאנדר: פלמאן אנדריב, מרקו סנגאלי, מנו הרננדז, פאקונדו גונזאלז, סאול גרסיה, איניגו סאיינז-מאזה, אריץ אלדאסורו, יראיי קבאנזון, סולימאן קמארה, חואן קרלוס אראנה, סרחיו מרטינז.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנאס, אדריאה אלטמיריה, חואן פוית, רפא מרין, סרג’י קרדונה, סנטי קומסאניה, קרלוס מאסיה, ניקולה פפה, אלברטו מוליירו, ז’ורז’ מיקווטדזה ואיוסה פרס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */