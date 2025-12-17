דקה 39: סנטאנדר - ויאריאל 0:2

אחרי שהחצי הראשון של המשחקים שוחק אתמול, כשברצלונה כבר הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, שלב 32 האחרונות של גביע המלך הספרדי ממשיך בשעה זו, כשויאריאל מתארחת אצל ראסינג סנטאנדר מהליגה השנייה במטרה להעפיל לשלב הבא. מנור סולומון פותח על הספסל.

הצוללת הצהובה מגיעה למשחק אחרי שבסיבוב הקודם ניצלה מסנסציה, כשגברה אנטוניאנו מהליגה הרביעית 3:5 בדו קרב מהנקודה הלבנה. בנוסף, מנור סולומון וחבריו לא שיחקו בסוף השבוע האחרון בליגה המקומית, לאחר שסופת גשמים דחתה את המשחק שלהם נגד לבאנטה.

הקבוצה המארחת מבחינתה רוצה לנסות ולחולל הפתעה הערב, כשהיא ממוקמת בפסגת הליגה השנייה אחרי 18 מחזורים ויודעת שוויאריאל ככל הנראה לא תעלה עם ההרכב הראשון שלה. הישג השיא של סנטאנדר בטורניר הגיע בעונות 2007/08 ו-2009/10, בהן הגיעה לחצי גמר הגביע.

מחצית ראשונה

דקה 2 – ז’ורז’ מקיווטדזה לא היה רחוק מהראשון של ויאריאל, אך בעט חלש לידיו של פלמאן אנדריב.

דקה 6, שער! ראסינג עלתה ל-0:1: אלדאסורו העביר כדור לחואן קרלוס אראנה, שהסתובב נהדר על ההגנה הצהובה וסיים חד מול ארנאו טנאס.

דקה 19 – מצב נוסף לוויאריאל. סנטי קומסאניה בעט בקרוב אבל לא הצליח להכניע את השוער.

דקה 26 – אדריאה אלטמיריה ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אבל פספס את המסגרת.

דקה 28, שער! ראסינג סנטאנדר כבר ב-0:2: ויאריאל נותרה בהלם. חטיפה גדולה של סאיינז-מאזה הביאה את הכדור לרגלו של אראנה, שבעט מדויק, השלים צמד והכפיל את היתרון של המארחת.

הרכב ראסינג סנטאנדר: פלמאן אנדריב, מרקו סנגאלי, מנו הרננדז, פאקונדו גונזאלז, סאול גרסיה, איניגו סאיינז-מאזה, אריץ אלדאסורו, יראיי קבאנזון, סולימאן קמארה, חואן קרלוס אראנה, סרחיו מרטינז.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנאס, אדריאה אלטמיריה, חואן פוית, רפא מרין, סרג’י קרדונה, סנטי קומסאניה, קרלוס מאסיה, ניקולה פפה, אלברטו מוליירו, ז’ורז’ מיקווטדזה ואיוסה פרס.