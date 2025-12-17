אוהדי בני יהודה זרקו שטרות ופרצו לאימון

לא שקט בבני יהודה: אוהדי הקבוצה פוצצו היום (רביעי) את האימון באצטדיון שכונת התקווה אחרי שהשליכו לדשא שטרות של מונופול ולמקום הוזמנה משטרה. שוטרי תחנת תל אביב דרום עצרו בצהריים שלושה חשודים בגין הפרת הסדר במהלך האימון, כך הודיעה המשטרה.

למעשה, בערך עשרה אוהדים הגיעו לאימון הבוקר של הקבוצה, כאשר הדלת לאצטדיון הייתה פתוחה. באותו שלב, הם נכנסו לאיזור הדשא הסינטטי, בו ערכה הקבוצה את החימום ופיזרו שטרות.

באותו הזמן, אותם אוהדים אמרו לאנשי המקום "אין היום אימון". המאמן אלי לוי, שביקש מהם לצאת כדי שיוכל לקיים את האימון שמע מהם: "אלי אתה לא הבעיה, אבל אין אימון". באותו שלב, אותם אוהדים בעטו בכמה כדורים עד שלבסוף אחד האנשים במקום הזמין משטרה. לבסוף, האוהדים הוצאו כשכאמור כמה מהם נעצרו והאימון המשיך והתקיים עד לסופו.

אוהדי בני יהודה (שחר גרוס)

מהמשטרה נמסר: "התקבל דיווח במשטרה אודות הפרות הסדר במהלך אימון של קבוצת כדורגל. דווח כי במהלך האימון החלה קבוצה של אוהדים שנכחה במקום לזרוק חפצים לתוך המגרש וכמה אוהדים אף פרצו לתוך המגרש ופוצצו את האימון של הקבוצה.

“שוטרי משטרת תל אביב דרום הגיעו למקום במידי ועצרו 3 חשודים שפרצו לתוך המגרש. מדובר בתושב רמת גן ותושבי תל אביב, בשנות ה-20 וה-40 לחייהם. הם הועברו לחקירה במשטרת תל אביב דרום בגין חשד להפרת הסדר הציבורי והסגת גבול". כאמור, למרות דברי המשטרה, האימון הגיע לסיומו.

המחאה של האוהדים מגיעה בעונה נוראית מבחינת בני יהודה, שנמצאת רק במקום ה-14 בליגה הלאומית עם ארבעה ניצחונות בלבד מ-15 מחזורים. במשחק האחרון הכתומים הפסידו 2:0 למכבי הרצליה ובמועדון זעמו על השיפוט: “פנדל מומצא, שיפוט לא אחיד".