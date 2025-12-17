יום רביעי, 17.12.2025 שעה 15:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

קרסולו של טאבי התנפח, יישלח לאולטרסאונד

בהפועל פ"ת מקווים כי הקשר שנפצע מול מכבי ת"א, לא סובל מפציעה חמורה ויהיה כשיר לק"ש. פרץ לשחקנים: "זמן לקחת אוויר מהקו האדום". וגם: דרור ניר

|
ג'וסלין טאבי על כר הדשא (שחר גרוס)
ג'וסלין טאבי על כר הדשא (שחר גרוס)

לאחר שער השוויון הכואב שספגה ממכבי תל אביב עמוק בתוספת הזמן, הפועל פתח תקווה רוצה לחזור לנצח לאחר עשרה משחקים שלא עשתה זאת, כשכבר בשבת (18:30) מצפה לה קרב תחתית חשוב מול עירוני קריית שמונה באצטדיון המושבה.

ג'וסלין טאבי שנפצע והוחלף בשלב מוקדם, סבל ממכה יבשה, אך ביממה האחרונה הקרסול שלו התנפח ובקבוצה החליטו לא לקחת סיכון ושלחו אותו לצילום אולטרסאונד שאמור להיערך במהלך היום (רביעי) ואז יידעו במועדון לגבי מצבו. 

בכל אופן, בקבוצה מקווים כי יהיה כשיר לשבת ושלא מדובר בפגיעה חמורה יותר שתגרום לו להיעדר מספר שבועות, כאשר בפציעות הקודמות שלו הוא נעדר למשך מספר שבועות. נדב נידם המוצהב, ייעדר מהמשחק.

עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)

דרור ניר עדיין לא שב מהפציעה, כאשר בימים האחרונים הוא חזר לאימונים עם מאמן הכושר ובתקופה הקרובה תיבחן כשירותו. בפ"ת מבינים, שאם ניר לא יחזור בזמן הקרוב, יצטרכו לחשוב על מגן שמאלי נוסף לסגל, שכן כל העומס כרגע מוטל על שחר רוזן.

“אנחנו מאוכזבים מהשער שספגנו, אבל התחלנו את הסיבוב יותר טוב מהסיבוב הקודם. היה לנו במשחק קצת ‘חספוס’ שלא הראנו בסיבוב הראשון. אנחנו צריכים להיות יותר אפקטיביים בסיבוב השני. עכשיו נשחק מול קבוצות שפחות או יותר ברמה שלנו וזה הזמן לקחת אוויר מהקו האדום”, אמר המאמן עומר פרץ לשחקנים על הדשא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */