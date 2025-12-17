קרסולו של טאבי התנפח, יישלח לאולטרסאונד

לאחר שער השוויון הכואב שספגה ממכבי תל אביב עמוק בתוספת הזמן, הפועל פתח תקווה רוצה לחזור לנצח לאחר עשרה משחקים שלא עשתה זאת, כשכבר בשבת (18:30) מצפה לה קרב תחתית חשוב מול עירוני קריית שמונה באצטדיון המושבה.

ג'וסלין טאבי שנפצע והוחלף בשלב מוקדם, סבל ממכה יבשה, אך ביממה האחרונה הקרסול שלו התנפח ובקבוצה החליטו לא לקחת סיכון ושלחו אותו לצילום אולטרסאונד שאמור להיערך במהלך היום (רביעי) ואז יידעו במועדון לגבי מצבו.

בכל אופן, בקבוצה מקווים כי יהיה כשיר לשבת ושלא מדובר בפגיעה חמורה יותר שתגרום לו להיעדר מספר שבועות, כאשר בפציעות הקודמות שלו הוא נעדר למשך מספר שבועות. נדב נידם המוצהב, ייעדר מהמשחק.

עומר פרץ (שחר גרוס)

דרור ניר עדיין לא שב מהפציעה, כאשר בימים האחרונים הוא חזר לאימונים עם מאמן הכושר ובתקופה הקרובה תיבחן כשירותו. בפ"ת מבינים, שאם ניר לא יחזור בזמן הקרוב, יצטרכו לחשוב על מגן שמאלי נוסף לסגל, שכן כל העומס כרגע מוטל על שחר רוזן.

“אנחנו מאוכזבים מהשער שספגנו, אבל התחלנו את הסיבוב יותר טוב מהסיבוב הקודם. היה לנו במשחק קצת ‘חספוס’ שלא הראנו בסיבוב הראשון. אנחנו צריכים להיות יותר אפקטיביים בסיבוב השני. עכשיו נשחק מול קבוצות שפחות או יותר ברמה שלנו וזה הזמן לקחת אוויר מהקו האדום”, אמר המאמן עומר פרץ לשחקנים על הדשא.