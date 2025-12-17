האלימות בנוער ובילדים: 6 כתבי אישום חמורים

לנוכח חומרת האירועים האלימים בליגות הנוער והילדים, הגיש תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, 6 כתבי אישום חמורים לבית הדין המיועדים להתברר היום (רביעי).

לגבי שמשון בני טייבה, נערים ג', תובע ההתאחדות העמיד לדין את קבוצת שמשון בני טייבה על התפרעות, תגרה ותקיפה בנסיבות מחמירות וכן 7 שחקנים בקבוצה על השתתפות בקטטה והפרת סדר. תובע ההתאחדות דרש הפסד טכני, קנס כספי משמעותי ועונש של הפסקת פעילות לקבוצה עד תום העונה וכן דרש להרחיק את כל השחקנים עד תום העונה ועונש על תנאי להרחקה לצמיתות בכל מקרה נוסף של השתתפות בקטטה למשך שנתיים.

לגבי מועדון ספורט טירה, נערים ב', תובע ההתאחדות העמיד לדין את קבוצת מועדון ספורט טירה על התפרעות, תגרה ותקיפה וכן 5 שחקנים בקבוצה על השתתפות בקטטה. תובע ההתאחדות דרש להרחיק את כל השחקנים עד תום העונה וכן קנס על הקבוצה ועונש של הפסקת פעילות לקבוצה על תנאי בכל מקרה נוסף של התפרעות למשך שנה.

לגבי הפועל דיר חנא ומכבי ג'דידה מכר מליגה ב', תובע ההתאחדות העמיד לדין את קבוצת הפועל דיר חנא ומכבי ג’דידה מכר על התפרעות, תגרה ותקיפה בנסיבות מחמירות וכן 2 שחקנים (אחד בכל קבוצה) על הפרת סדר, התנהגות בלתי הולמת והשתתפות בקטטה. תובע ההתאחדות דרש להרחיק את שני השחקנים עד תום העונה וכן לקבוע את תוצאת המשחק על 0:0 ללא נקודות, קנס על הקבוצות ועונש של הפסקת פעילות לקבוצה על תנאי בכל מקרה נוסף של התפרעות למשך שנה (הדיון נדחה לשבוע הבא לאחר שהוגשה בקשה).

לגבי בני אילת 2, נערים ג', תובע ההתאחדות העמיד לדין את קבוצת בני אילת 2 על התפרעות אוהדים והתפרצות לשדה המשחק בנסיבות מחמירות וכן שחקן בקבוצה על הפרת סדר והשתתפות בקטטה. תובע ההתאחדות דרש להרחיק את השחקן עד תום העונה וכן לקבוע הפסד טכני, הפחתת נקודה ממאזנה ועונש של הפסקת פעילות לקבוצה על תנאי בכל מקרה נוסף של התפרעות או התפרצות בנסיבות מחמירות.

לגבי שחקנים מעוצמה באר שבע בנערים ג', בנוסף, תובע ההתאחדות העמיד לדין שני שחקנים מהקבוצה היריבה במשחק זה, עוצמה באר שבע, על הפרת סדר והשתתפות בקטטה / התנהגות בלתי הולמת, ולהרחיק אחד מהם לצמיתות והשני עד תום העונה.

לגבי איחוד בני בקה ומכבי ברקאי בנערים ב', תובע ההתאחדות העמיד לדין את קבוצות איחוד בני בקה ועוצמה באר שבע על התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות וכן שחקן בבני בקה על הפרת סדר והתנהגות בלתי הולמת בנסיבות מחמירות. תובע ההתאחדות דרש להפחית לכל אחת מהקבוצות נקודה ולהשית קנס, ולקבוע את תוצאת המשחק 0:0 ללא נקודות. כן דרש להרחיק את השחקן לצמיתות מאחר וזה מקרה שני של השחקן שכבר הורשע בהשתתפות בקטטה העונה.