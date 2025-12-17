מחצית: טלאברה - ריאל מדריד 2:0

משחקי הסיבוב השלישי בגביע המלך הספרדי שהחלו אתמול (שלישי) עם העפלתן של ברצלונה, ולנסיה, ריאל סוסיאדד, אלצ’ה ודפורטיבו לה קורוניה לשלב הבא, ממשיכים בשעה זו, כשריאל מדריד מתארחת אצל טלאברה מתחתית הליגה השלישית.

צ’אבי אלונסו ושחקניו באים להתמודדות לאחר שהם ראו את ברצלונה עוברת בקושי רב את גוואדלחרה, שמחזיקה בשתי נקודות ליגה יותר מיריבתה הערב. מעמדו של המאמן הבאסקי עדיין לא יציב, זאת למרות שהבלאנקוס גברו 1:2 על אלאבס במשחק הליגה האחרון. הקבוצה מבירת ספרד נמצאת במקום השני בטבלת הליגה, ארבע נקודות פחות מהיריבה המרה מקטלוניה.

המארחת רוצה לחולל סנסציה עולמית. בסיבוב הקודם היא גברה 1:2 על מלאגה והדיחה אותה. את משחקה האחרון בליגה השלישית היא ניצחה גם בתוצאה 1:2 וכעת היא ממוקמת מתחת לקו האדום, במקום ה-19 ולזכותה 15 נקודות ב-16 משחקים.

מחצית ראשונה

שחקני ריאל מדריד מתחממים (IMAGO)

קיליאן אמבפה מחויך בחימום (IMAGO)

שחקני ריאל מדריד בהכנות אחרונות (IMAGO)

דקה 1: השופט קואדרה פרננדס שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 4: החמצה גדולה של קיליאן אמבפה. אנדריק קיבל כדור בצד ימין ועם החיצון בכדור מבריק מצא את הצרפתי, שבאחד על אחד מול חיימה גונסאלס נעצר אצל השוער.

אנדריק עם החיצון (IMAGO)

קיליאן אמבפה מחמיץ באחד על אחד (IMAGO)

דקה 15: רבע שעה של שליטה מוחלטת של ריאל, אך שני הצדדים לא רשמו איומים לשער להוציא את ההחמצה של אמבפה.

דקה 16: חצי מצב ראשון של המארחת הצנועה. האוסן השתלט רע ומורנו חטף לו, החלוץ ניסה להקפיץ מכמעט חצי מגרש מול לונין עם צ’יפ, אך בכל מקרה הכדור הלך מחוץ למסגרת.

אנדריק (IMAGO)

ארדה גולר (IMAGO)

דקה 17: טלאברה הייתה קרובה מאוד להפתיע ולעלות ליתרון עם צ’אנס גדול, כשפיטו הרים כדור חד ומורנו נגד מצוין, אך לונין זינק טוב והדף לקרן.

דקה 20: הקצב עלה. חימנס הכניס כדור חד ואנדריק כבר הכניע את השוער ורץ לחגוג, אבל פראנדו עצר מקו השער כדי להוציא לקרן.

דקה 22: עוד מצב אדיר לריאל. גולר הרים חץ באלכסון עד הראש של פרנקו מסטנטואונו שהיה ברחבת ה-5, גונסאלס בהצלה ענקית מקו השער הצליח למנוע גול בטוח.

אלברו קאררס שומר על הכדור (IMAGO)

דין האוסן מניע (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו בפעולה (IMAGO)

דקה 33: עוד הרמה מצד שמאל, עוד נגיחה של מסטנטואונו. הפעם פראן גארסיה מצד בכדור חד את הארגנטינאי, שפספס בכמה סנטימטרים בודדים את המסגרת.

דקה 35: עוד הזדמנות לטלאברה. הכדור הורחק לכיוון הרחבה של ריאל, די רנסו הצליח להשתלט לפני הגנת האורחת ואף לבעוט מחוץ לרחבה, רק שעל יד העמוד.

די רנסו מול הגנת ריאל מדריד (IMAGO)

אדו גיירדו מול גונסאלו גארסיה (IMAGO)

דקה 38: צהוב ראשון במשחק, כשלואיס סאנצ’ס עצר מתרפצת עם עבירה מאחור על אנדריק ונכנס לפנקס.

דקה 42, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: מרקוס מורנו גרם לפנדל שנוי במחלוקת כשנגח על היד של עצמו ברחבה, השופט הצביע על הנקודה הלבנה ואין VAR, כך שאת קיליאן אמבפה כלום לא עניין והוא גלגל את הפנדל לרשת.

הרכב טלאברה: חיימה גונסאלס, דויד קואנקה, אלייכס רויג, אלברו לופס, פיטו, די רנסו, לואיס סאנצ’ס, מרקוס מורנו, אדו גיירדו, אייזיאה נבארו ופראנדו.

הרכב ריאל מדריד: אנדריי לונין, דויד חימנס, דין האוסן, אלברו קאררס, פראן גארסיה, דני סבאיוס, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, אנדריק, גונסאלו גארסיה וקיליאן אמבפה.