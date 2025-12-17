יום רביעי, 17.12.2025 שעה 12:46
כדורגל ישראלי

התעניינות בסטויאנוב, תג המחיר: 2 מיליון אירו

הבלם הישראלי שפתח את העונה בצורה מצוינת בדינמו בוקרשט הרומנית, מעורר עניין באירופה וב-MLS. האפשרות הריאלית: מכירה בקיץ, נתניה זכאית לאחוזים

|
ניקיטה סטויאנוב במדי מכבי נתניה (עמרי שטיין)
ניקיטה סטויאנוב במדי מכבי נתניה (עמרי שטיין)

פתיחת העונה של הבלם הישראלי ניקיטה סטויאנוב משביעת רצון. סטויאנוב הצעיר, חתם רק בקיץ במדי דינמו בוקרשט, אלא שההשתלבות שלו בקבוצה הרומנית הייתה מהירה.

שבוע אחד לפני היציאה לפגרת החורף, קבוצתו של סטויאנוב, שהפך לשחקן הרכב קבוע לאחרונה, נמצאת במקום השני ומציגה את ההגנה השנייה בטיבה בליגה הרומנית. סטויאנוב אף נבחר לנבחרת השבוע במחזור הקודם, כאשר ההצלחה שלו עד כה עושה את שלה.

לא מעט קבוצות עוקבות אחר הבלם הצעיר, שקיבל לאחרונה אף זימון בכורה לנבחרת ישראל. בקבוצה הרומנית לא ירצו למכור אותו בחלון ההעברות של ינואר, אך ההערכה היא שהמעבר עשוי לקרות כבר בקיץ לאור יכולתו הטובה.

ניקיטה סטויאנוב במעמד החתימה בדינמו בוקרשט (פרטי)ניקיטה סטויאנוב במעמד החתימה בדינמו בוקרשט (פרטי)

סטויאנוב זוכה להתעניינות ממספר קבוצות אירופאיות, כאשר גם קבוצה מה-MLS האמריקאית בדקה מול סוכנו גלעד קצב. ל-ONE נודע, כי סעיף השחרור שלו עומד על 2 מיליון אירו, סכום נאה שתוכל לגרוף קבוצתו אשר רכשה אותו ממכבי נתניה בקיץ תמורת 300,000 אירו. אגב, גם היהלומים זכאים לאחוזים ממכירה עתידית.

