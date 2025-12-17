גאווה ופספוס: בני הרצליה מסכמת קמפיין אירופי

בני הרצליה סיימה אתמול (שלישי) באופן רשמי את ההופעה שלה באירופה לעונה הזאת. הקבוצה של יהוא אורלנד ניצחה באופן מרשים 86:94 את טנריפה וסיימה במקום האחרון בבית 4, במאזן של 4:2 שלילי. רק הפסד אחד היה במשחק חד צדדי (108:85, במחזור השני, מול אותה טנריפה) ובקבוצה מהשרון בהחלט מרגישים שעם קצת יותר מזל וריכוז במשחקים הצמודים, הרצליה הייתה עכשיו מתכוננת לשלב שמינית הגמר ולא מתרכזת רק בליגה.

בבני הרצליה סיכמו: “מרגישים הרבה גאווה על הדרך בה סיימנו את שלב הבתים, התמודדנו כשווים מול קבוצות מאוד חזקות ובלי הבית שלנו, אבל גם ישנה תחושת תסכול ופספוס, כי עם קצת יותר ריכוז היינו בשלב הבא. היה חסר לנו עוד ניצחון ובהחלט יכולנו לקחת אחד”.

בקבוצה בהחלט מרוצים מהיכולת בתקופה האחרונה, בה הרצליה ניצחה שישה משבעת משחקיה האחרונים, כולל הניצחונות באירופה ובליגה על הפועל ירושלים. “אנחנו נראים נהדר. ניצחנו בתקופה הזאת שלוש קבוצות שעל הנייר טובות מאיתנו ובוודאי עשירות מאיתנו”, אמרו בקבוצה. “זה מראה שמצאנו את החיבור שלנו ואת הדרך הנכונה לשחק. ברור שיש עדיין לאן להשתפר, אבל העתיד ורוד”.

צ'ינאנו אונואקו (שחר גרוס)

כעת הרצליה תרצה להמשיך את המומנטום החיובי שלה, אך בשבת הקרובה מחכה לה משוכה גבוהה במיוחד, בדמות הפועל תל אביב (19:10, אולם היובל ), שכמובן טרם הפסידה העונה בליגה.

במועדון מהשרון אמרו לקראת המפגש מול מוליכת היורוליג: “זה המשחק הכי קשה בלוח, אבל אנחנו מאמינים ביכולת שלנו לעשות להם חיים מאוד קשים”.