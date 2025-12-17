יום רביעי, 17.12.2025 שעה 12:48
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

ביטקוין צ'יינג' תעניק חסות לבלסינג אפריפה

חברת המסחר במטבעות דיגיטליים תלווה את האצן הישראלי בשלוש השנים הקרובות, כל הדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס ב-2028: "שמח ונרגש, נותן שקט נפשי"

|
בלסינג אפריפה (רדאד ג'בארה)
בלסינג אפריפה (רדאד ג'בארה)

ביטקוין צ'יינג', חברת המסחר במטבעות דיגיטליים באמצעות כספומטים, תעניק חסות בשלוש השנים הקרובות לאצן הישראלי המבטיח בלסינג אפריפה עד לסיום עונת 2028 שבה צפויה להתקיים אולימפיאדת לוס אנג'לס. אפריפה, אלוף העולם עד גיל 20 (2022), פעמיים ברציפות אלוף אירופה עד גיל 23 (2023 ו-2025). 6 פעמים ברציפות אלוף ישראל (2020–2025) ושיאן ישראל בריצת 100 מטר ובריצת 200 מטר. בנוסף הוא שיאן אירופה לנוער בריצת 200 מטר, והוא נחשב כאחד האתלטיים המבטיחים של ישראל. הקשר בין הצדדים נעשה על ידי ירדן ג'רבי וסוכנות יולי כחלק מהייצוג של בלסינג.

החסות של אפריפה מצטרפת לחסות הוותיקה שמעניקה ביטקוין צ'יינג' לקבוצת הכדורגל מכבי נתניה, ולחסות שהיא מעניקה לקבוצת הנוער בני אילת. חסויות הספורט הן חלק מתפיסת עולמה של החברה לחיבור הוליסטי עם הקהילות בהן היא פועלת. לביטקוין צ'יינג' עשרה סניפים בפריסה ארצית, והיא מנגישה עבור משקיעים מכל רחבי ישראל מסחר בטוח בקריפטו, עם ליווי נציג, שמסייע בפישוט התהליך.

אבי דיין, מייסד ומנכ"ל ביטקוין צ'יינג' מסר: "ביטקוין צ'יינג' גאה להעניק חסות לאפריפה - אתלט מוביל ומוכשר, ואנו מאמינים כי ההישגים הגדולים עוד לפניו. ישנו חיבור ערכי הדוק בין עולם המטבעות הדיגיטליים והספורט – החדשנות, החתירה למצוינות, וההגעה להישגים פורצי דרך. על כן, ביטקוין צ'יינג' כמובילה בתחומה, מוצאת חיבור טבעי לספורטאים המובילים בישראל".

בלסינג אפריפה (חגי מיכאלי)בלסינג אפריפה (חגי מיכאלי)

בלסינג אפריפה מסר: "אני מאוד שמח ונרגש על החיבור עם ביטקוין צ׳יינג. עבורי זה רגע מאוד משמח וגדול. אני מודה על התמיכה בי להמשך הקריירה שלי. זה מחזק אותי ונותן לי את השקט הנפשי להתמקד בהצלחה שלי".

ירדן ג׳רבי מסרה: "אני גאה, יחד עם סוכנות יולי, ללוות את בלסינג אפריפה במסע שלו ולהיות חלק מחיבור שמבוסס על ערכים של מצוינות, התמדה ואמונה בדרך. שיתופי פעולה כאלה מאפשרים לספורטאים להתמקד במטרה שלהם ולשאוף להישגים הגבוהים ביותר, ואנחנו שמחים לקחת בכך חלק. מגיע לכם".

