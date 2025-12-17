יום רביעי, 17.12.2025 שעה 12:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11794-7279מכבי ראשל"צ
11740-6459הפועל גליל עליון
10778-6919אליצור נתניה

בגין קריאות גזעניות: הפועל חולון תעמוד לדין

תובע איגוד הכדורסל כתב שעל פי דו"ח המשקיף, האוהדים השמיעו נהמות במשחק נגד מכבי רמת גן ולא נעתרו לבקשת הכרוז. הוא דורש קנס של 20,000 ש"ח

|
אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)
אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון תשחק הערב (רביעי) נגד בוראספור בליגת האלופות של פיב”א, אך לפני ההתמודדות היום, תובע איגוד הכדורסל בישראל קיבל החלטה להעניש את הצהובים-סגולים, לאחר שהקהל שלהם השמיע קריאות גזעניות בניצחון הקבוצה 66:67 נגד מכבי רמת גן ביום שישי האחרון.

במכתב שהוציא התובע, הוא כתב כך: “קיבלתי לעיוני את דו”ח המשקיף מהמשחק בנדון. מהדו"ח עולה כי לאורך כל המשחק השמיע קהל אוהדי הפועל חולון נהמות, בעיקר כאשר שחקני מכבי רמת גן עמדו לפני זריקת עונשין. הכרוז ביקש מהקהל לחדול מהנהמות, אולם הקהל לא התייחס לדבריו והמשיך בהתנהגות זו.

“לאור האמור אני מחליט להעמיד לדין את הפועל חולון בגין עבירה לכאורה על סעיף 22(לז) לתקנון המשמעת (קריאות גזעניות). אני מבקש מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי בפועל, אשר יכלול הפעלה של קנס בגובה 20,000 ש"ח אשר תלוי ועומד כנגד הקבוצה מיום 4.12.2025”.

