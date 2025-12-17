"מקווה שמכבי והפועל יהיו בפיינל פור ביורוליג"

מכבי תל אביב גברה אתמול (שלישי) על דובאי והשיגה ניצחון חמישי ברציפות בכל המסגרות ושלישי ברציפות ביורוליג, נתון חשוב עבורה במיוחד לאור פתיחת העונה במסגרת האירופית. אגדת הצהובים, טל ברודי, עלה לדבר על הקבוצה של עודד קטש ולא רק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה שלומך?

“טוב מאוד. אתמול שתי קבוצות מתל אביב עשו היסטוריה. זאת פעם ראשונה שקבוצת כדורסל שיחקה בארצות ערב”.

ראינו אתמול קצת יותר מחויבות ואינטנסיביות ממכבי ת”א.

“זה מתחיל להשתפר ולהתחבר למכבי תל אביב. מההתחלה היה קשה מתחת לסל, ואני מקווה שהרכש שעשו יביא פתרון. הרכש של לונדברג נראה טוב. הוא היה מצוין אתמול. לקח אחריות, מסר, קלע. סורקין היה נהדר”.

טל ברודי (רדאד ג'בארה)

הנהלת מכבי תל אביב עשתה בשכל שלא פיטרה את קטש?

“זה לא תלוי במה שמסביב, אלא בוועדה המקצועית. עודד הבין שצריך לתת זמן לגבש את הקבוצה”.

תמיד לוקח לעודד זמן לגבש את הקבוצה.

“הייתה לו קבוצה חדשה, באו הרבה שחקנים חדשים. הם ראו מה זה היכל מנורה מבטחים, מה זה לשחק נגד אולם מלא”.

אתה רואה את היריבה העירונית מובילה את היורוליג ומכבי תל אביב הרחק מאחור.

“אני שמח שיש נציגות כזאת לישראל, ואם הפועל ירושלים תעלה בשנה הבאה זה כבר שלוש. ניסו להוציא אותנו ממפעלים אירופאים ואנחנו רק מתעצמים ומנצחים את מי שניסה להדיח אותנו. הקבוצה מתחילה להתגבש, ונכון שזה לא כיף להיות בתחתית, אבל הכל יכול להשתנות”.

עודד קטש (שחר גרוס)

מה מכבי תל אביב צריכה לעשות מבחינת בעלות?

“הם צריכים לבחון את הדברים ולקבל החלטה שתעשה הכי טוב לקבוצה. יכול להיות שצריך להכניס עוד שותף. כל אחד שחושב להשקיע חושב פעמיים. אי אפשר להגיד שלא מנסים. היו מועמדים אנשים חזקים מאוד ורציניים, אבל בסוף הם עושים חשבון”.

אתה רואה את הפועל תל אביב הולכת עד הסוף?

“אני מקווה שגם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב יהיו בפיינל פור”.

עבור מכבי זה נשמע הזוי.

“נכון, אבל יש עוד המון משחקים. הכל עוד יכול להשתנות. אם מכבי תמשיך ללכת קדימה היא יכולה לעשות את זה. ואולי עוד יעשו עוד תיקון. הקבוצה משתפרת ונראית טוב. שתי קבוצות ישראליות בפיינל פור זה חלום”.

שחקני מכבי תל אביב (Dubai Basketball)

איזה ציון היית נותן לעודד קטש על כל מה שקורה?

“הציון לא משנה. הכל זה ניצחונות והפסדים. כשהקבוצה מנצחת זה טוב ומפסידה זה רע”.

כבר רצו להיפרד ממנו.

“אלה החיים של מאמן, אלו החיים של ספורטאי. אין מה לעשות”.

מה אתה עושה בימים אלו?

“אני עושה הרצאה, אתמול ערכתי אותה לגליל עליון והיום לקבוצת סטודנטים. אני ממלא את היום ככה”.

אתה בכושר שיא בגיל 82.

“קמים מוקדם בבוקר, ואני מיד עושה הסברה נגד האנטישמיות לשונאים שלנו בעולם. להצדיק את זה שאנחנו מנסים לעשות טוב בכל דבר, ולא משנה מה הם יגידו אנחנו נעשה את הטוב שלנו ונפיץ אותו”.