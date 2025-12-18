יום חמישי, 18.12.2025 שעה 09:22
"המשטרה במסע הזוי להשתלח במי שמעז לבקר"

יותם רוטפלד מהמחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח, דיבר ב"שיחת היום": "משטרת ישראל לא הגיבה לעתירה לבג"ץ, מגרש ספורט הוא גם מקום להביע מחאה"

חולצת המחאה של אוהדי הפועל ת
חולצת המחאה של אוהדי הפועל ת"א (רועי כפיר)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג”ץ נגד מפכ”ל המשטרה בשמם של אוהדי הפועל תל אביב, בדרישה להפסיק את מדיניות המשטרה כנגד אי הכנסת הקהל לאור לבושו על רקע סאגת חולצות המחאה של האוהדים באדום.

יותם רוטפלד, מהמחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח שכאמור הגישה את אותה עתירה לבג”ץ, עלה לראיון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדבר על הנושא ולהסביר על הטענה המרכזית של האגודה.

היום בשעה 14:00 יש דיון בבג”ץ, מה טענתכם המרכזית?
“כל אוהד ואוהדת רוצים להגיע למגרש לצפות בקבוצתם. בניגוד למה שאמר פה דובר המשטרה, מגרש ספורט הוא מקום גם להביע מחאה. המשטרה לא הגיבה למה שכתבנו”.

רוטפלד המשיך: “המשטרה ממשיכה להכריז שהיא עומדת מאחורי ההחלטה ולא רק זה, היא גם אמרה שהיא אוספת מודיעין על 3,000 חולצות שאוהדים רוצים למכור. המשטרה רק ממשיכה במסע ההזוי הזה להשתלח במי שמעז להביע ביקורת נגדה”.

