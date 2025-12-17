יום רביעי, 17.12.2025 שעה 22:00
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
9423-4695ריטאס וילנה1
9507-5026היידלברג2
8467-4686לגיה ורשה3
7412-3705פרומיתאס4
 בית 2 
11483-5496אלבה ברלין1
11513-5396שאלון2
7546-5126נימבורק3
7544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
10368-4425חובנטוד בדאלונה1
8435-4525שולה2
7438-4395הפועל חולון3
5450-3585בורסאספור4
 בית 4 
10470-5166טנריפה1
9516-5216טראפני שארק2
9508-4916טופאש בורסה3
8543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
11474-5346גלאטסראיי1
10452-4806וירצבורג2
8519-5016טרייסטה3
7522-4526איגוקאה4
 בית 6 
11431-4946א.א.ק. אתונה1
9439-4516סולנוקי אולאי2
9467-4616לוויצה פטריוטי3
7480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
10351-4605מלאגה1
8428-4085מרסין2
7404-3775קרדיצה3
5472-4105אוסטנד4
 בית 8 
12425-5186גראן קנאריה1
9462-4696סובוטיקה ספרטק2
8460-4846לה מאן3
7553-4296בנפיקה ליסבון4

מחצית: בורסאספור - הפועל חולון 53:53

ליגת האלופות של פיב״א, מחזור 6: קצב התקפי נהדר, כאשר קבוצתו של דני פרנקו עלתה ליתרון אך אפשרה ליריבה הטורקית לחזור. ארצי בולט, פרסונס מנגד

|
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

הפועל חולון נועלת בשעה זו את שלב הבתים של ליגת האלופות של פיב״א, במשחק מול בורסאספור הטורקית, במטרה לסיים עם ניצחון. חולוניה כבר הבטיחה בשלב המוקדם את מקומה בפלייאין, ובמועדון ינסו לסיים את בית ג׳ בטעם טוב.

כדי לסיים במקום השני תזדקק חולון לניצחון משלה, ובמקביל גם לניצחון של בדאלונה הספרדית על שולה בצרפת. אם תסיים במקום השלישי, היא צפויה לפגוש את טופאש בורסה הטורקית, במפגש שייערך ללא יתרון ביתיות לאף אחת מהקבוצות, זאת בשל המגבלות הקיימות על קיום משחקים בין ישראל לטורקיה על רקע המצב הביטחוני.

החבורה של דני פרנקו מגיעה להתמודדות אחרי שני ניצחונות רצופים בליגת ווינר סל, על הפועל גליל עליון ומכבי רמת גן. במחזור האחרון בזירה האירופית, הפסידה חולון 97:95 לבדאלונה.

מנגד, הטורקים מגיעים אחרי שספגו תבוסה בליגה המקומית במשחקם האחרון כשנכנעו 101:74 לטלקום אנקרה. גם בזירה האירופית, הטורקים חטפו תבוסה במחזור האחרון כשהפסידו 109:77 לשולה.

במפגש הקודם בין הקבוצות הצליחו הסגולים לצאת עם ידם על העליונה, לאחר ניצחון 74:84, וגם הפעם הם מקווים לחתום את השלב בניצחון.

רבע ראשון: 27:32 להפועל חולון

חמישיית בורסאספור: ברנדון צ’ילדרס, מאליק פרסונס, וי ג’יי קינג, ארתור קונונצ’וק ויסוקאן אונאר.

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, נתנאל ארצי, טוד וויתר’ס וניסייר ברוקס.

המשחק נפתח בקצב מהיר מצד שתי הקבוצות, כאשר ארצי פתח עם חמש נקודות משלו פלוס שלשה של וויתר’ס, כאשר מנגד אצל הקבוצה הטורקית קלעו שלושה שחקנים שונים. ארצי המשיך ללהוט ועלה למספר דו ספרתי של נקודות כבר באמצע הרבע. ה”מארחת” לא הרימה ידיים, צימקה בהדרגה ובקצב הגבוה של המשחק, אך סל של וולטון ג’וניור גרם למאמנה לקחת פסק זמן.

חולון חזרה טוב מספק הזמן עם ארבע נקודות רצופות, אך הטורקים השיבו בחמש רצופות משלהם כדי לצמק ל-25:27. שלשה של ליאור קררה וסל של דמיון רוסר קבעו 27:32 לחולון בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 53:53

הקצב הגבוה המשיך בפתיחת הרבע, כאשר ארצי המשיך לתת את הטון ולהפיץ אנרגיה בקרב חבריו לקבוצה. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, ושלוש נקודות רצופות של חולון הזעיקו פסק זמן נוסך מספסלה של היריבה. בראיינט קרופורד התעורר והוביל יחד עם פרסונס מומנטום של קבוצתו כדי לשמור אותה קרובה. נקודות של קררה ושל צ’ילדרס קבעו שוויון בירידה אל חדרי ההלבשה, 53:53.

