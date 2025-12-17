מחצית: בורסאספור - הפועל חולון 53:53

הפועל חולון נועלת בשעה זו את שלב הבתים של ליגת האלופות של פיב״א, במשחק מול בורסאספור הטורקית, במטרה לסיים עם ניצחון. חולוניה כבר הבטיחה בשלב המוקדם את מקומה בפלייאין, ובמועדון ינסו לסיים את בית ג׳ בטעם טוב.

כדי לסיים במקום השני תזדקק חולון לניצחון משלה, ובמקביל גם לניצחון של בדאלונה הספרדית על שולה בצרפת. אם תסיים במקום השלישי, היא צפויה לפגוש את טופאש בורסה הטורקית, במפגש שייערך ללא יתרון ביתיות לאף אחת מהקבוצות, זאת בשל המגבלות הקיימות על קיום משחקים בין ישראל לטורקיה על רקע המצב הביטחוני.

החבורה של דני פרנקו מגיעה להתמודדות אחרי שני ניצחונות רצופים בליגת ווינר סל, על הפועל גליל עליון ומכבי רמת גן. במחזור האחרון בזירה האירופית, הפסידה חולון 97:95 לבדאלונה.

מנגד, הטורקים מגיעים אחרי שספגו תבוסה בליגה המקומית במשחקם האחרון כשנכנעו 101:74 לטלקום אנקרה. גם בזירה האירופית, הטורקים חטפו תבוסה במחזור האחרון כשהפסידו 109:77 לשולה.

במפגש הקודם בין הקבוצות הצליחו הסגולים לצאת עם ידם על העליונה, לאחר ניצחון 74:84, וגם הפעם הם מקווים לחתום את השלב בניצחון.

רבע ראשון: 27:32 להפועל חולון

חמישיית בורסאספור: ברנדון צ’ילדרס, מאליק פרסונס, וי ג’יי קינג, ארתור קונונצ’וק ויסוקאן אונאר.

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, נתנאל ארצי, טוד וויתר’ס וניסייר ברוקס.

המשחק נפתח בקצב מהיר מצד שתי הקבוצות, כאשר ארצי פתח עם חמש נקודות משלו פלוס שלשה של וויתר’ס, כאשר מנגד אצל הקבוצה הטורקית קלעו שלושה שחקנים שונים. ארצי המשיך ללהוט ועלה למספר דו ספרתי של נקודות כבר באמצע הרבע. ה”מארחת” לא הרימה ידיים, צימקה בהדרגה ובקצב הגבוה של המשחק, אך סל של וולטון ג’וניור גרם למאמנה לקחת פסק זמן.

חולון חזרה טוב מספק הזמן עם ארבע נקודות רצופות, אך הטורקים השיבו בחמש רצופות משלהם כדי לצמק ל-25:27. שלשה של ליאור קררה וסל של דמיון רוסר קבעו 27:32 לחולון בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 53:53

הקצב הגבוה המשיך בפתיחת הרבע, כאשר ארצי המשיך לתת את הטון ולהפיץ אנרגיה בקרב חבריו לקבוצה. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, ושלוש נקודות רצופות של חולון הזעיקו פסק זמן נוסך מספסלה של היריבה. בראיינט קרופורד התעורר והוביל יחד עם פרסונס מומנטום של קבוצתו כדי לשמור אותה קרובה. נקודות של קררה ושל צ’ילדרס קבעו שוויון בירידה אל חדרי ההלבשה, 53:53.