שמעון אמסלם: אנחנו רוצים את האוהדים איתנו

זה עדיין לא ההיכל, אבל הפועל ת”א שיחקה אתמול (שלישי) לראשונה בישראל במסגרת היורוליג. מוליכת הטבלה גברה 78:84 על הכוכב האדום בלגרד בארנה בניצוחו של אלייז’ה בראיינט שצלף 28 נקודות במשחק הביתי הראשון של הפועל במסגרת אירופית בישראל מזה 806 ימים. אגדת האדומים, שמעון אמסלם, דיבר על הניצחון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך זה יכול להיות שהפועל ת״א מובילה את היורוליג ועדיין נמכרים רק 5,000 מנויים.

״היו אתמול כמעט 8,000 אוהדים״.

לא היו 8,000, היו כ-7,000. ביורוליג אמרו שהיו 6,200. למה אוהדי הפועל לא קונים את כל המנויים?

״בדרבי היו 9,000 אוהדים שהגיעו. אם המשחק היה במנורה, היינו ממלאים. היה יום גשום, משחק בירושלים, נסיעה של שעתיים ורבע״.

למה אין סולד אאוט? יש קבוצה מופלאה מקצועית.

״תודה על השיווק. לא באים לחנך אנשים. בנינו קבוצה נהדרת ובינתיים זה עובד טוב. הריחוק של הקבוצה מהקהל יצר סוג של ניתוק ועכשיו אנחנו בישראל ואנחנו מקווים שכל מי שאנחנו רוצים שייקח חלק בעונה ההיסטורית הזאת יישב ביציע״.

הקהל של הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

אתה לא מצליח להביא את האולטראס לעשות סוף למחאות?

״אני לא מחנך אף אחד. גם אתם לא צריכים לחנך. הקהל מורכב מאנשים בוגרים. אנחנו רוצים אותם איתנו והם חבר׳ה שהם בשר ודם מהקבוצה. הם כועסים, לא תמיד זה תלוי בנו. לא מצפים שנשחק בדרייב אין ביורוליג. אני מצפה שגם הם יבינו את זה. אנחנו רוצים שיתחילו עם ההקמה של האולם, אבל אני אומר שאם רוצים עונה היסטורית, צריך קהל״.

מה קורה עם האולם הזה?

״הייתה בקשה להגדיל את הדרייב אין ל-7,000 מקומות, היום זה לא על הפרק. זה ייקח זמן, אנחנו דוחפים לזה״.

תעברו לאולם שבונים בראשון לציון.

״אולי זה פתרון, אבל אנחנו רוצים בית להפועל תל אביב, זאת לא בקשה חריגה״.

מקצועית, איך אתה רואה את הקבוצה?

״אנחנו נראים נהדר, גם במשחקים שאנחנו לא טובים אנחנו מנצחים. צריך לשמור על אחוזי ההצלחה כדי להשיג את המטרה. המטרה היא לשמור על זה עד המשחקים המכריעים ולעשות היסטוריה ולהביא תואר״.

כריס ג'ונס ואלייז'ה בראיינט (אורן בן חקון)

יש עודף שחקנים, יש מחשבות על שינויים?

״זה אני משאיר לצד המקצועי ולא ההנהלתי. אנחנו משחקים המון העונה. אנחנו צריכים קאדר גדול״.

חסרים לי אצלכם שחקנים ישראלים. זה חסר לי.

״הצוות המקצועי יודע שתומר גינת, בר טימור, ים מדר וגיא פלטין, הם שחקנים נהדרים. יש עוד כל כך הרבה משחקים העונה, ואנחנו צריכים את העומק הזה. ים מדר מתאושש מפציעה וחוזר לכושר, ייקח לו זמן. גם תומר חזר רק לפני שבועיים. פלטין פצוע ולא מתאמן. יש נסיבות מקלות, אני רוצה שכולם ישחקו. אנחנו רוצים לשמור על זהות, אני בעד זה. יש בעיות של עומס, פציעות וכו׳. אנחנו לא רוצים לזרוק על הליגה ויש עוד עונה ארוכה״.

כשראית אתמול יורוליג בארנה, כמה דגדג לך לשחק?

״עם הכסף שיש היום, אולי הייתי עושה עוד כמה דירות. היה לי ערב אמוציונלי. לא רציתי לשלוח את הקהל מאוכזב. אמרנו לעצמנו שאין סיכוי שנחזיר אותם אחרי המסע הזה עם הפסד. זה קרה לנו בתחילת העונה עם גביע ווינר המעאפן הזה, ורצינו לתת להם תיקון. לא רצינו שזה יחזור. אנחנו רוצים לתת להם כמה שיותר חוויות. אנחנו צריכים את הקהל איתנו, שיעודד ויבוא להיות חלק מהדבר הזה״.

שמעון, מה זה אמוציונלי בשבילך? היו דמעות?

״כשאני רואה אולם מלא באוהדים שרים את השירים של הפועל אני מתמלא בדמעות. אני לא בא בשביל קריירה מחודשת, אני רוצה שיהיה כיף בהפועל תל אביב״.

שמעון אמסלם, ג'ונתן מוטלי ואנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

המשטרה העיפה החוצה אוהד שלכם, מה דעתך על מחאת החולצות?

״אני אגיב לזה. בתחושה שלי המשטרה לא צריכה להתעסק עם זה. זה לא חשוב בכלל. אם בן אדם לא פועל נגד החוק ולא אלים, אין להם מה להתערב. זה רק מעצים את האירוע. הקהל שלנו לא אלים. נכון, לפעמים הוא מעצבן וחכם ועוקץ, אבל זה לא קהל אלים. הוא נותן אווירה, כיף איתו, הוא מקפיץ את רמת המשחק. צריך לתת להם להיות שם״.

עופר ינאי באמת הוריד פרופיל?

״מי שמעורה בפרטים הכלכליים יודע שהוא עושה מהלכים עסקיים גדולים. אני לא נכנס לכיס של אף אחד. מעבר לעסקים העסקיים שלו הוא משקיע תמיד בכל זמן פנוי שיש לו בקבוצה״.