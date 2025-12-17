יום רביעי, 17.12.2025 שעה 15:26
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער צפון
לוח תוצאות

2:3 לאחי נצרת על נוף הגליל, סטטוס קוו בצמרת

סיכום המחזור 11 בנוער לאומית צפון: אחי נצרת חוללה מהפך בדרך לניצחון. ארבע מחמש הקבוצות הראשונות בטבלה ניצחו. קריית ים עלתה למקום הרביעי

שחקני אחי נצרת (באדיבות המועדון)
שחקני אחי נצרת (באדיבות המועדון)

מחזור אמצע השבוע במחוז הצפוני של הליגה הלאומית לנוער, שמתקרבת לסיום הסיבוב הראשון, הניב שבעה משחקים שהוכרעו והניבו 24 שערים - שליש מהם במגרש אחד. התוצאה הפופולרית - 0:2, לא פחות מארבעה משחקים הסתיימו בתוצאה זו. בצמרת הטבלה סטטוס קוו, שכן כל קבוצות הצמרת ששיחקו זכו בניצחונות.

בני סכנין שומרת על מקומה בפסגת הטבלה, כשלזכותה יתרון של שתי נקודות ומשחק עודף על פני הפועל חדרה, שלוש נקודות על פני בית"ר טוברוק נתניה, ארבע נקודות ומשחק עודף על פני מ.ס קריית ים. בתחתית מוסיף להיות קשה מצבה של נועלת הטבלה, הפועל בית שאן, שכבשה עד כה רק שני שערים וצברה שלוש נקודות. עם זאת, מכבי אחי נצרת חוללה קאמבק מרשים מול הפועל נוף הגליל, מה שסייע לה לעלות מעל הקו האדום בזכות יחס שערים עדיף על פני הפועל עפולה.

במוקד משחקי המחזור עמד המשחק שנערך לאור זרקורים במגרש הסינטטי בעילוט, שם אירחה קבוצת התחתית של מכבי אחי נצרת את הפועל נוף הגליל, בעלת היומרות בצמרת הטבלה, שידעה שניצחון יותיר אותה במרחק של ארבע נקודות ומשחק חסר מפסגת הטבלה, אבל נצרת ניצחה 2:3.

חוסיין חליל (צילום עובאדה אכתילאת)חוסיין חליל (צילום עובאדה אכתילאת)

המחצית הראשונה בה נוף הגליל הייתה דומיננטית לא היוותה פרומו אמין לבאות. בדקה החמישית הפועל נוף הגליל עלתה ליתרון 0:1, זאת לאחר שמבצע אישי של הקפטן רום כהן (2006), שהחל באגף ימין הסתיים בבעיטה מסף הרחבה לפינה הנגדית של הרשת. בדקה ה-28 שוב שער מאגף ימין של נוף הגליל, הפעם איתי בן חיים (2008) בבעיטה אלכסונית עוצמתית מכ-28 מטרים לרשת העליונה, הכפיל את יתרונה של נוף הגליל ל-0:2.

במחצית השנייה נרשם היפוך מגמה משמעותי. מכבי אחי נצרת גילתה שיפור ניכר ביכולתה, נעלה את שערה ומנגד, משחק ההתקפה הניב שלושה שערים. בדקה ה-52 שער מתוצרת ילידי 2007 של מכבי אחי נצרת: הגבהת כדור מאגף שמאל מרגלו של פארס עבאס מצאה את ראשו של החלוץ חוסיין ח'ליל, שנגח לרשת בצורה מצוינת וצימק את יתרונה של נוף הגליל ל-1:2.

נועם שמש (פרטי)נועם שמש (פרטי)

עם האוכל בא התיאבון, בדקה ה-66 הפועל נוף הגליל שילמה מחיר יקר, על ניסיון לבילד אפ. הגבהת כדור קרן מאגף ימין יצרה ערבוביה ברחבת נוף הגליל, אחד משחקניה במקום להרחיק את הכדור ניסה למסור מסירה קצרה בתוך הרחבה לאחד מחבריו, אלא שסמיר זערורה (2006) הכניס רגל בדיוק בזמן, בעט את הכדור לרשת וקבע שוויון 2:2.

בדקה ה-86 המהפך הגיע, חילוץ כדור במרכז המגרש, המשיך עם מסירת עומק לעברו של חוסין ח'ליל, שהיתל בבלם אורח ולא התבלבל מול שוערה של נוף הגליל, נועם כהן, בעט בעיטה שטוחה לפינה הנגדית וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות מכבי אחי נצרת, שבזכות הניצחון עלתה מעל הקו האדום ומקדימה בזכות יחס שערים עדיף את הפועל עפולה, המדורגת מתחת לקו האדום.

מ.ס. קריית ים נוער (באדיבות המועדון)מ.ס. קריית ים נוער (באדיבות המועדון)

יתר התוצאות:

בני סכנין - הפועל עפולה 0:2 (כבשו לסכנין: שאקר אבו חוסיין, מוחמד אבו ריא), הפועל חדרה - הפועל בית שאן 1:7 (כבשו לחדרה: נועם שמש - שלושער, יואב תורג'מן, רם שפר, אופק צרפתי, עמית סימן טוב. כבש לבית שאן: יהב דה פריז), עירוני טבריה - מ.ס קרית ים 2:0 (כבש לקרית ים: סקה סילו - צמד), בית"ר טוברוק נתניה - צעירי כפר כנא 0:2 (כבשו לטוברוק: עדי יצחק, אסאן ג'ובה), הפועל אום אל פאחם - מכבי קרית אתא 0:2 (כבשו לאום אל פאחם: רג'ד עלאוי, אונסי עיסא), מכבי צור שלום/קרית ביאליק - עירוני נשר 2:1 (כבשו לנשר: אנאס יוסף, יותם ספיר. כבש לצור שלום: איברהים נדיר).

